İki ay önce nikah masasına oturan Kadir Ezildi eşiyle kına gecesinde göbek attı

Temizlik ve yaşam düzeni üzerine sunduğu programlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Kadir Ezildi, geçtiğimiz mayıs ayında nişanlısı Gamze Türkmen ile iki ay önce nikah masasına oturmuştu. 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü Maltepe'de gerçekleşen sade törenle evlenen çift, düğün öncesi kına gecesiyle yeniden gündeme geldi.

Nikahın ardından düğün hazırlıklarına devam eden çift, hafta sonu gerçekleşecek düğün öncesi şimdi de kına gecesiyle gündeme geldi. Ezildi ve Türkmen, dün akşam sevdiklerinin katılımıyla gerçekleşen gecede coşkulu anlar yaşadı.

KURTLARINI DÖKTÜ

Kına gecesinden eğlenceli görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Kadir Ezildi, eşi Gamze Türkmen ile sahnede karşılıklı göbek atarken çekilen videolarıyla dikkat çekti. Çiftin neşeli halleri takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Daha önce hem Erzurum hem de İstanbul'da gösterişli nişan törenleri gerçekleştiren Ezildi ve Türkmen çiftinin düğünü ise cumartesi günü yapılacak.

Uzun süredir merakla beklenen düğün öncesinde yaşanan bu renkli gece, sosyal medyada gündem olmayı başardı.