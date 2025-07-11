Somer Şef\'ten sevgilisine duygusal doğum günü mesajı!

Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte uzun süredir MasterChef Türkiye jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu, yalnızca mutfaktaki ustalığıyla değil, özel hayatıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Son dönemlerde genç sevgilisiyle olan ilişkisiyle adından söz ettiren ünlü şef, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Somer Şef, kendisinden 25 yaş küçük olan sevgilisi Canselin Tilbe Uslu'nun doğum gününü, Instagram sayfasında paylaştığı romantik bir notla kutladı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Sivrioğlu'nun duygusal ifadeleri dikkat çekti.

SOMEF ŞEF AŞKA GELDİ

Ünlü şef, sevgilisi için şu sözleri kullandı, "Sonra bir gün en kötü gecende, en dağılmış anında çıkıverir karşına. Bu devirde yittiğini sandığın her şeyi yeniden yeşertir içinde. İyi ki doğdun oyun arkadaşım, iyi ki varsın Bambi."

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelmekten kaçınan Somer Şef'in bu içten paylaşımı, takipçileri tarafından "samimi ve cesur" olarak yorumlandı.