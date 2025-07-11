Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, 53 yaşında hayatını kaybetti.
Bulut'un vefat haberi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken ölüm nedeni de belli oldu. Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören Bulut'un son günlerde durumunun ağırlaştığı ve ziyaretçi yasağı getirildiği öğrenildi.
Bulut'un yaşamını yitirdiğini eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soylu, "Kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun" dedi.
1972'de Keşan'da doğan Yiğit Bulut, Galatasaray Lisesi ve Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldu. Aynı zamanda eski Adalet Partisi milletvekili Mustafa Bulut'un oğlu olan Yiğit Bulut, Sorbonne Üniversitesi'ndeki yüksek lisans eğitiminin ardından Türkiye'ye dönerek gazeteciliğe başladı.
2009'da Habertürk TV genel yayın yönetmenliği görevine getirilen Bulut'un bu görevi 2012'de sona erdi.3 Ocak 2012 tarihinde Ciner Medya Grubu tarafından son verildi. Bulu, 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra 30 Ağustos 2014'te cumhurbaşkanlığı ekonomiden sorumlu başdanışmanlığına atandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika
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