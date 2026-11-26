Dünyaca ünlü 89 yaşındaki oyuncu Morgan Freeman, bu kez filmleriyle değil, ailesine ilişkin ortaya atılan çarpıcı iddialarla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun eski gelini 48 yaşındaki Maryann Castle, yaşadığı maddi sıkıntıları ve çocuklarının barınma sorununu anlattı.

ÇOCUKLARIYLA EVİ TERK ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Freeman'ın oğlu Saifoulaye Freeman ile 2024 yılında boşanan Castle, eski eşinden yıllarca fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü ileri sürdü. Castle, çocuklarıyla birlikte Kasım 2023'te evini terk ederek bir sığınma merkezine yerleştiğini anlattı.

5 BİN DOLAR YARDIM İSTEDİ

Bir yardım kuruluşunun desteğiyle kiralık eve yerleşen Castle, desteğin sona ermesinin ardından maddi sıkıntıya düştüğünü belirtti. Evden çıkarılmamak için Morgan Freeman'dan 5 bin dolar istediğini söyleyen Castle, oyuncunun iş danışmanı aracılığıyla talebinin reddedildiğini iddia etti.

ÜÇ TORUNUYLA HİÇ TANIŞMADIĞINI İDDİA ETTİ

Castle, 6, 8 ve 14 yaşlarındaki üç çocuğuyla birlikte geçici bir barınma merkezine yerleştiğini açıkladı. Ünlü oyuncunun torunlarının varlığından haberdar olduğunu ancak onlarla hiç tanışmadığını da ileri sürdü.

FREEMAN'IN TEMSİLCİSİNDEN AÇIKLAMA

Morgan Freeman'ın temsilcisi, ünlü oyuncunun aile meseleleri hakkında kamuoyuna açıklama yapmadığını bildirdi. Saifoulaye Freeman ise hakkındaki iddialara ilişkin yorumda bulunmadı.