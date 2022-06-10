Motorunun Fiyatı Dudak Uçuklattı

Motor ehliyeti almak için kursa yazıldığını söyleyen İpek Tanrıyar, "Bu motoru kullanmak için iki teker motor kullanmak zorunda kalıyorum. Daha ilk derste kaza yaptım. Yere düştüm dizim parçalandı. Hocaya 'dersi bitirelim' dedim. 'Korkunun ecele faydası yok, devam et' dedi.

Şu aleti kullanmak için başıma gelmeyen kalmadı. Ama iddialıyım. O motor ehliyetini alacağım" dedikten sonra evinin yolunu tuttu.

İPEK TANRIYAR KİMDİR?

25 Ekim 1980'de İstanbul'da doğan İpek Tanrıyar, oyuncu ve manken. Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü'nden mezun oldu. 2002 Yılında Brindar adlı filmde oynadı. Milano'da bir Türk'ün sahibi olduğu mankenlik ajansında çalıştı. Daha sonra Bir Tatlı Huzur, Karaoğlan ve Serseri gibi çeşitli dizilerde rol aldı.

Murat Evler ile evli olan İpek Tanrıyar'ın Aras adında bir oğlu bulunuyor.

İPEK TANRIYAR DİZİLERİ

Kendi Okulumuza Doğru (2008)

Hayal ve Gerçek (2007) - Firuze

Sıla (2006)

Sensiz Olmuyor (2005) - Aslı

Brindar (2004)

Japonyalı Gelin (2003)

Serseri (2003) - Eylül

Karaoğlan (2002) - Ülger

Belalım Benim (2002)

Bir Tatlı Huzur (2002)

Karate Can (2000)

İPEK TANRIYAR'IN EŞİ MURAT EVLER KİMDİR?

Murat Evler hakkında ise çok fazla detay bilinmiyor. Murat Evler hakkında yalnızca bilinen, 40 yaşında olduğu.