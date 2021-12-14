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Müge Anlı'ya katılan Serkan Kıyak'ın intiharı sonrası kahreden gerçek - Son Dakika

Müge Anlı'ya katılan Serkan Kıyak'ın intiharı sonrası kahreden gerçek

14.12.2021 11:09
Müge Anlı'ya katılan Serkan Kıyak'ın intiharı sonrası kahreden gerçek

Müge Anlı'nın programına katılarak eşinin bulunmasını isteyen, eşinin pideciye kaçtığını öğrendikten sonra sinir krizi geçiren Serkan Kıyak intihar etti. Kıyak'ın intiharı sonrası şok gerçek ortaya çıktı. Müge Anlı'dan da ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz haftalarda eşi evden kaçtığı için Müge Anlı'nın programına katılan Serkan Kıyak, eşinin pideciye kaçtığını öğrendikten sonra stüdyoda sinir krizi geçirmişti. 32 yaşındaki Serkan Kıyak, yaşananlardan sonra intihar ederek canına kıydı.

Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde memur olan 1 çocuk babası Serkan Kıyak, eşiyle ilgili gerçekleri öğrendikten sonra memleketi Uşak'a geri döndü.

YAKINLARINI ARAMIŞ

Serkan K., dün 1 yaşındaki kızını kız kardeşi Seval K.'ye bıraktıktan sonra evine dönüp yakınlarını telefonla arayarak helalleşti. Durumdan şüphelenen yakınları aramalara rağmen Serkan K.'ye ulaşamayınca, polise haber verdi.

EKİPLER TAVANA ASILI HALDE BULDU

Dün saat 12.00 sıralarında Serkan K.'nin Durak Mahallesi, Hoca Tahir Efendi Sokak'taki evine giden polis ekipleri, kapıyı çilingire açtırıp içeri girdi. Ekipler, Serkan K.'nin tavana iple asılı cesedi ile karşılaştı.

YETİŞTİRME YURTLARINDA BÜYÜMÜŞ

Serkan K.'nin cenazesi, otopsi için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yetiştirme yurtlarında büyüdüğü ve 2 yıl önce görücü usulüyle evlendiği belirtilen Serkan K.'nin ölümü yakınlarını yasa boğdu.

"PSİKOLOJİK DESTEK ALMASINI SÖYLEMİŞTİK"

Müge Anlı, Serkan Kıyak'ın yaşamına son vermesiyle ilgili şunları söyledi:

"Hepimiz onu çok sevmiştik. Buradan gittikten sonra eşiyle barışma çabalarını sürdürmüş ama ret cevabı almış. Çocuğunu ablasına bırakıp hayatına son vermiş. Geçen haberler de evde ölü olarak bulunuyor ama soruşturmalar sürüyor. Biz onu bugün İstanbul'a bekliyorduk onunla Zahide Yetiş'in programında birlikte mutfağa girecektik.

Sanırım tüm amacını bu evliliğe bağlamış. Giderken morali gayet yerindeydi. Ailesi de 'seni yeniden evlendiririz' demiş. Biz burada kalması için de ısrar ettik. Burada yerlere yatınca biz ona bir psikiyatriden destek al demiştik ama kabul etmedi.

"MAAŞI BEN ALACAĞIM, ÇOCUĞU SİZE BIRAKACAĞIM"

"Serkan çok iyi kalpli bir çocuk, ben onu çok sevdim. Eşi, aileyi arayıp 'Maaşı da ben alacağım çocuğu da size bırakacağım' demiş. Benim annem de ilk bunu söylemişti. Çok üzüldüm Allah rahmet eylesin."

Müge Anlı'ya katılan Serkan Kıyak'ın intiharı sonrası kahreden gerçek
Müge Anlı'ya katılan Serkan Kıyak'ın intiharı sonrası kahreden gerçek
Müge Anlı'ya katılan Serkan Kıyak'ın intiharı sonrası kahreden gerçek
Müge Anlı'ya katılan Serkan Kıyak'ın intiharı sonrası kahreden gerçek
Müge Anlı'ya katılan Serkan Kıyak'ın intiharı sonrası kahreden gerçek

Müge Anlı, İntihar, Memur, Uşak, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Müge Anlı'ya katılan Serkan Kıyak'ın intiharı sonrası kahreden gerçek - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Müge Anlı'ya katılan Serkan Kıyak'ın intiharı sonrası kahreden gerçek - Son Dakika
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