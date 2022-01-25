Müge Anlı'da "Abdestimi bozdun" diyerek kendine aşık ettiği 60 yaşındaki kadını dolandırdı

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akılalmaz olaylar ele alınmaya devam diyor. Programa katılan 60 yaşındaki Hatice Çakır, ev almak için biriktirdiği tüm parasını 31 yaşındaki emlakçıya verdiğini söyledi.

"ÇAY İÇEREREK AŞIK ATTI"

Nihat ile duygusal bağ kurduğunu ve çay içererek, güzel cümleler kurarak kendisine aşık ettiğini belirten Hatice Çakır, gösterilen 200 bin TL değerindeki evi satın almak amacıyla tüm parasını verdiğini ancak hala ortada bir tapu veya sözleşme olmadığını ifade etti.

"ABDESTİMİ BOZDUN"

Hatice'nin iddiaları bu kadarla da bitmedi. Kendisini öperek ikna etmeye çalışan Nihat'ın samimi davranışları sırasında "Abdestimi bozdun" dediğini aktaran Hatice, daha sonra kendisini bir odaya sokarak taciz ettiğini de öne sürdü. Müge Anlı ise "Bana öyle diyen birine bir tane çarptım mı bir de yer çarpar" dedi.

NİHAT KENDİNİ SAVUNDU

Nihat ise programa telefonla bağlanarak mahkemede çok senet olduğunu ve hala almak için uğraştıklarını ifade etti. Hatice Hanımın da sadece 2 ay ödeme yapabildiğini söyleyen Nihat, her şeyi mahkemede sunduğunu da belirterek "'Git senedi al' dedim, almadı. Sonra da olaylar bu noktaya geldi" dedi.