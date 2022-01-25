Üye Girişi
Müge Anlı'da "Abdestimi bozdun" diyerek kendine aşık ettiği 60 yaşındaki kadını dolandırdı - Son Dakika

Müge Anlı'da "Abdestimi bozdun" diyerek kendine aşık ettiği 60 yaşındaki kadını dolandırdı

25.01.2022 21:09

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 60 yaşındaki Hatice Çakır, 31 yaşındaki emlakçının çay içererek kendisini samimi davranışlarıyla aşık ettiğini ve tüm birikimini ev almak için ona verdiğini söyledi. İddialarını devam ettiren Hatice, Nihat'ın "Abdestimi bozdun" dediğini ve bir odada sokarak taciz ettiğini de öne sürdü.

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akılalmaz olaylar ele alınmaya devam diyor. Programa katılan 60 yaşındaki Hatice Çakır, ev almak için biriktirdiği tüm parasını 31 yaşındaki emlakçıya verdiğini söyledi.

"ÇAY İÇEREREK AŞIK ATTI"

Nihat ile duygusal bağ kurduğunu ve çay içererek, güzel cümleler kurarak kendisine aşık ettiğini belirten Hatice Çakır, gösterilen 200 bin TL değerindeki evi satın almak amacıyla tüm parasını verdiğini ancak hala ortada bir tapu veya sözleşme olmadığını ifade etti.

"ABDESTİMİ BOZDUN"

Hatice'nin iddiaları bu kadarla da bitmedi. Kendisini öperek ikna etmeye çalışan Nihat'ın samimi davranışları sırasında "Abdestimi bozdun" dediğini aktaran Hatice, daha sonra kendisini bir odaya sokarak taciz ettiğini de öne sürdü. Müge Anlı ise "Bana öyle diyen birine bir tane çarptım mı bir de yer çarpar" dedi.

NİHAT KENDİNİ SAVUNDU

Nihat ise programa telefonla bağlanarak mahkemede çok senet olduğunu ve hala almak için uğraştıklarını ifade etti. Hatice Hanımın da sadece 2 ay ödeme yapabildiğini söyleyen Nihat, her şeyi mahkemede sunduğunu da belirterek "'Git senedi al' dedim, almadı. Sonra da olaylar bu noktaya geldi" dedi.

YORUMLAR
500

Hatice Çakır, Müge Anlı, Hatice, Taciz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müge Anlı'da 'Abdestimi bozdun' diyerek kendine aşık ettiği 60 yaşındaki kadını dolandırdı - Son Dakika Magazin


Himba Kabilesi kadınlarının hamile kalmak için yaptıkları şey çok ilginç Himba Kabilesi kadınlarının hamile kalmak için yaptıkları şey çok ilginç         
21:05
Son dakika haber... AB: Dördüncü doz konusunda bilimsel tavsiye bekliyoruz Son dakika haber... AB: Dördüncü doz konusunda bilimsel tavsiye bekliyoruz         
20:56
"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız         
18:22
Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü         
17:29
"Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim         
16:17
Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı         
15:13
Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok! Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok!         
13:14
O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum         
12:07
Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir         
12:05
Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için! Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!         
11:33
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56

Son Dakika Haberleri
21:04 Himba Kabilesi kadınlarının hamile kalmak için yaptıkları şey çok ilginç
20:55 Canlı yayında ekibini fırçalayan Fatih Altaylı'dan Burak Elmas'a özür
20:55 Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu
20:31 İlleri birbirine bağlayan yollar yine kapatıldı
20:18 İBB Sözcüsü Ongun'dan hem kendi hem de İmamoğlu hakkındaki eleştirilere yanıt
20:14 Esra Erol'da bir adam eşini Fenerbahçe ile kıyasladı, sözleri stüdyoyu yıktı
19:57 Çıplak şekilde garsonluk yapan model, bir müşterinin kendisine gelen iğrenç talebini anlattı
19:51 İmamoğlu'nun restoran olduğunu doğrulaması sonrası Mehmet Bekaroğlu özür diledi
19:49 Annesi kırbaçlanan buzağın aldığı intikam sosyal medyada gündem oldu
19:46 Son Dakika: Türkiye'de 25 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 76 bin 341 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 21:15:43. #1.11#
SON DAKİKA: Müge Anlı'da "Abdestimi bozdun" diyerek kendine aşık ettiği 60 yaşındaki kadını dolandırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement