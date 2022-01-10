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Müge Anlı'nın da kafası karıştı! Öldürülen karı-kocanın ardından üç çiftin birbiriyle yasak aşkı çıktı - Son Dakika

Müge Anlı'nın da kafası karıştı! Öldürülen karı-kocanın ardından üç çiftin birbiriyle yasak aşkı çıktı

10.01.2022 20:15

Müge Anlı'da bu hafta tüm Türkiye'nin konuştuğu 6 yıl önce işlenen Cahit Paslı ve eşi Hatice Paslı cinayeti ele alındı. Müge Anlı'nın çözmek için tahta kullandığı olayda, ortaya birbirinden mide bulandıran farklı detaylar çıktı.

Müge Anlı'da işlenmeye başlanan konu sonrası, karmaşık yasak aşk ağını anlamaya çalışan Müge Anlı, tahtadan yardım alıp şema çizerek isimleri yazmaya başladı. Görüntüler ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kadir Koç isimli adam, ikiz kız kardeşi ve eniştesinin cinayetinin aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdu. Anlatılana göre Muğla Fethiye'de hayvancılık ile uğraşan 44 yaşındaki Cahit Paslı ile 38 yaşındaki eşi Hatice Paslı, 2016 yılında motosiklet üzerinde gittikleri güzergahta pusuya düşürülerek öldürüldü. 2016 yılında işlenen cinayetin failleri ise hala bulunamadı.

"İkiz kardeşimin katilini bulmaya geldim" diyen Kadir Koç, üç kişiden şüphelendiğini belirtti. Stüdyoda yer alan şüphelilerin hepsi cinayete kurban giden Cahit ve Hatice'nin arkadaşlarıydı.

Şüphelilerden birisi Ali Varçın, Ali'nin eşi Cahit'in erkek kardeşiyle ilişkiye girdiği ve bunu öğrenen Ali'nin sinirlenip Cahit'i öldürdüğünü iddia etti. Koç, bu iddialara "Cahit'i ortadan kaldırmam lazım" dediğini birçok kişiden ve kendi ağzından duyduğunu da ekledi.

Kadir Koç, Ali Varçın'ın cinayetlerde şüphe çekmemek için köyde silahının kaybolduğu söylentisi çıkarttığını iddia etti.

Bir diğer şüpheli isim, olay mahallinden aracıyla geçen Halil Avcı oluyor. Şüpheli ve tutarsız ifadeleri yüzünden aile ondan da şüpheleniyor. Üçüncü şüpheli ise kaçak odun kesimi yaptığı için Cahit tarafından şikayet edilen Cahit'in teyzesinin oğlu oluyor.

Buraya kadar normal giden olay, öldürülen Hatice Paslı'nın ablası Suna Uylu'nun açıklamalarıyla izleyenleri şaşkına çevirdi. İddialarına göre kız kardeşi, eniştesi ve şüpheli olarak orada bulunan çiftlerin köyde adları çıkmış. Eş değiştiren, birbirinin eşine yan gözle bakan ve yasak aşk yaşayanların olduğunu iddia eden Suna Uylu, büyük bir iddia daha atıyor ortaya; "Ali Varçın ve eşinin üçüncü çocuklarının asıl babası eniştem Cahit Paslı"

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Son Dakika Magazin Müge Anlı'nın da kafası karıştı! Öldürülen karı-kocanın ardından üç çiftin birbiriyle yasak aşkı çıktı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Müge Anlı'nın da kafası karıştı! Öldürülen karı-kocanın ardından üç çiftin birbiriyle yasak aşkı çıktı - Son Dakika
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