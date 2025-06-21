Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu - Son Dakika
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Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

Müge Anlı\'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu
21.06.2025 11:28
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ATV ekranlarında yıllardır adli olaylara ışık tutan Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Daha önce bir yarışma programıyla dikkat çeken Lidya, mezuniyet fotoğraflarıyla annesi Müge Anlı'nın gençliğine benzetildi.

ATV ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programıyla adli olaylara ışık tutan Müge Anlı, yalnızca başarılı televizyonculuğuyla değil, gizemli özel hayatıyla da sık sık merak konusu oluyor. Başarılı sunucu, bu kez kızı Lidya Müge Akdağ ile gündeme geldi.

1999 yılında gazeteci Burhan Akdağ ile evlenen ve bu evliliğini 2008 yılında sonlandıran Müge Anlı'nın bu birlikteliğinden bir kızı dünyaya gelmişti. Medyadan uzak büyüyen Lidya Müge Akdağ üniversite eğitimini başarıyla tamamladı.

Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

2002 doğumlu olan Lidya, çocukluk ve gençlik yıllarını kameralardan uzak geçirdi. Ancak son olarak Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Mezuniyet törenine ait fotoğrafları sosyal medyada paylaşılınca, Lidya'nın hem eğitim başarısı hem de son görüntüsü gündeme oturdu.

Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

Lidya daha önce bir yarışma programına katılmış, dikkat çeken duruşuyla sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmişti. Son hali ise annesi Müge Anlı'nın gençlik yıllarına benzetildi.

Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

Yüz hatları, duruşu ve ifadesiyle annesini anımsatan Lidya için sosyal medya kullanıcıları "Tıpkı Müge Anlı'nın gençliği", "Zarif ve asil bir duruş" gibi yorumlarda bulundu.

Koç Üniversitesi, Lidya Müge Akdağ, Hukuk Fakültesi, Müge Anlı, Magazin, Atv, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Kubilay Turkyilmaz:
    MİLLETİ REKLAM ET BOYKOT URUNLERİNİ PROGRAMA TASİ SONRA DA PARALARİ İNDİR DÜNYA BUNLARA GÜZEL 109 13 Yanıtla
  • 24Erzincan:
    bize ne? 105 7 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bu ve bunun gibi 5 6 kadin kisacasi sabah kusagi olayi halkin her bir kalan son idrak seviyesini de aldi goturdu. surekli eksi seyler seyrede seyrede millet gergin, pasif ve kendi hali ne ise onu en ideal sanmaya basladi ekonomik vs su bu.. 1 haftada mazot 8.5 tl artti farkinda mi oldu bu izleyici kitlesi.. olsa da tepkisiz .. beyinler uyusturuluyor boylesi programlar ile . devlet devlettir, medya devleti degil.. 49 7 Yanıtla
  • fatih topaktaş:
    kızına koca arıyordur belki 29 17 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Anneyemi benziyor?Bence hiç benzemiyor... 39 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu - Son Dakika
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