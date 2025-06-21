Müge Anlı\'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

ATV ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programıyla adli olaylara ışık tutan Müge Anlı, yalnızca başarılı televizyonculuğuyla değil, gizemli özel hayatıyla da sık sık merak konusu oluyor. Başarılı sunucu, bu kez kızı Lidya Müge Akdağ ile gündeme geldi.

1999 yılında gazeteci Burhan Akdağ ile evlenen ve bu evliliğini 2008 yılında sonlandıran Müge Anlı'nın bu birlikteliğinden bir kızı dünyaya gelmişti. Medyadan uzak büyüyen Lidya Müge Akdağ üniversite eğitimini başarıyla tamamladı.

2002 doğumlu olan Lidya, çocukluk ve gençlik yıllarını kameralardan uzak geçirdi. Ancak son olarak Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Mezuniyet törenine ait fotoğrafları sosyal medyada paylaşılınca, Lidya'nın hem eğitim başarısı hem de son görüntüsü gündeme oturdu.

Lidya daha önce bir yarışma programına katılmış, dikkat çeken duruşuyla sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmişti. Son hali ise annesi Müge Anlı'nın gençlik yıllarına benzetildi.

Yüz hatları, duruşu ve ifadesiyle annesini anımsatan Lidya için sosyal medya kullanıcıları "Tıpkı Müge Anlı'nın gençliği", "Zarif ve asil bir duruş" gibi yorumlarda bulundu.