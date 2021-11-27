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Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti - Son Dakika

Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti

27.11.2021 08:54

Bu zamana kadar sadece kariyeriyle gündeme gelen Müge Anlı, dün kendisine üzerinde "Afiyet olsun dünya güzeli" yazılı bir oyuncak ayının görüntülerini paylaştı. Anlı'nın kısa sürede gündem olan videosu için "Yeni bir aşk mı başladı?" yorumları yapıldı.

Yıllardır ATV ekranlarında program yapan ve başarısıyla sık sık adından söz ettiren Müge Anlı, bu sefer özel hayatıyla gündem oldu. 47 yaşındaki başarılı sunucu, dün sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kafaları karıştırdı.

"AFİYET OLSUN DÜNYA GÜZELİ"

2,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yapan Anlı, kulisine gönderilen mor ayıcık ve üzerindeki notu sevenleriyle paylaştı. Anlı'ya hediye gelen oyuncak ayının üstündeki, "Afiyet olsun dünya güzeli" notu akıllara yeni bir aşk iddiasını getirdi. Ünlü ismin "Böyle güzel bir öğle yemeği kaç kişiye nasip olur ki?" notuyla yaptığı paylaşım sosyal medyada hızla yayıldı.

Sunucu, hakkındaki aşk iddialarına henüz bir açıklık getirmedi.

Müge Anlı'dan romantik paylaşım! Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti
Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti

Müge Anlı, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti - Son Dakika
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