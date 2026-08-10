Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye Tutaner'den yıllar sonra sürpriz haber - Son Dakika
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Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye Tutaner'den yıllar sonra sürpriz haber

Müge Anlı\'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye Tutaner\'den yıllar sonra sürpriz haber
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Nevrigül Alan cinayeti kapsamında ekranlara çıkan ve hem açıklamaları hem de sıra dışı tarzıyla Türkiye'nin uzun süre konuştuğu Nazmiye Tutaner, yıllar sonra sürpriz bir evlilik haberiyle yeniden gündeme geldi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Nevrigül Alan'ın ölümüyle ilgili süreçte ekranlara çıkan ve sıra dışı tarzıyla dikkat çeken Nazmiye Tutaner, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı.

ATV ekranlarında yayınlanan ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Nevrigül Alan'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen süreçte en çok dikkat çeken isimlerden biri Nazmiye Tutaner olmuştu. O dönem programda yaptığı ilginç açıklamaların yanı sıra sıra dışı saç stili ve kendine has tavırlarıyla günlerce sosyal medyanın dilinden düşmeyen Tutaner, uzun bir sessizliğin ardından yepyeni bir gelişmeyle adından söz ettirdi. Program görüntüleri üzerinden sayısız yorum yapılan ve bir dönemin en çok konuşulan simalarından biri haline gelen Tutaner, hayatında yeni bir sayfa açtı.

Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye Tutaner'den yıllar sonra sürpriz haber

EVLİLİK HABERİNİ KAYINVALİDESİ DUYURDU

Bir zamanlar tarzı ve ekrandaki halleriyle hafızalara kazınan Nazmiye Tutaner'in sessiz sedasız dünyaevine girdiği öğrenildi. Dikkat çeken bu evlilik haberi ise bizzat Tutaner'in kendisi tarafından değil, kayınvalidesinin sosyal medyada yaptığı sürpriz bir paylaşımla ortaya çıktı. Kayınvalidesinin paylaştığı görüntüler hızla yayılırken, yıllar sonra gelen bu haber sosyal medya kullanıcıları arasında yeniden eski program günlerinin hatırlanmasına ve Tutaner'in o dönemki popülerliğinin tekrar konuşulmasına neden oldu.

Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye Tutaner'den yıllar sonra sürpriz haber
Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye Tutaner'den yıllar sonra sürpriz haber

Müge Anlı, Evlilik, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye Tutaner'den yıllar sonra sürpriz haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Al sana bi şaklavan daha 4 0 Yanıtla
  • mossi mossi :
    damat yanındakimi 2 0 Yanıtla
  • mert çelik mert çelik:
    evlendımı desene aynısı ürücek 0 0 Yanıtla
  • Diyego Can Diyego Can:
    uykum yok ben sabah kahvaltı yapmadım başım dönüyor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye Tutaner'den yıllar sonra sürpriz haber - Son Dakika
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