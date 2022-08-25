Sıkışan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Düzgün alanda da beni çıkarın - Son Dakika
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Sıkışan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Düzgün alanda da beni çıkarın

25.08.2022 12:04

İbrahim Tatlıses, Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik kazası geçirdi. Sıkıştığı araçta bilinci açık ve sağlık durumu iyi şekilde olan türkücü araç içindeyken sağlık ekiplerine, "Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız" serzenişinde bulundu.

Sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak Mahallesi'nde içerisinde türkücü İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüs, bir kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan araçta sıkışan Tatlıses, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

TATLISES'TEN İLK SÖZLER

Kazada ağır hasar alan aracın içerisinde sıkışan İbrahim Tatlıses ve kızını kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Araç içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses'in bilincinin açık ve konuşabildiği öğrenilirken, Tatlıses'in "Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız" dediği kaydedildi.

YORUMLAR
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Tatlıses'in bilincinin açık olduğu ve konuştuğu belirtildi Tatlıses'in bilincinin açık olduğu ve konuştuğu belirtildi Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da Kaza Geçirdi Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da Kaza Geçirdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Sıkışan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Düzgün alanda da beni çıkarın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sıkışan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Düzgün alanda da beni çıkarın - Son Dakika
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