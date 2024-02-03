Muğlaspor Dayanışma Gecesinde Petek Dinçöz Damga Vurdu

Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta mücadele eden Muğla spor tarafından dayanışma gecesi düzenlenirken, dayanışma gecesine Petek Dinçöz damga vurdu.
Menteşe Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, ünlü manken Petek Dinçöz'ün sahne performansı geceye damga vurdu. Muğlaspor camiasının bir araya geldiği bu özel gecede, Petek Dinçöz'ün seslendirdiği şarkılar izleyenleri coşturdu. Dinçöz, özel tasarlanmış yeşil elbisesiyle geceye renk kattı.
Gecede konuşma yapan Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, "Spor ve özellikle futbol; mücadeledir, dayanışmadır, emektir, birbirinizin yerine fedakarlık yapmaktır, alın teridir, ortaklıktır, aynı hedef için yürümektir. Aynı zamanda kaynaşmaktır, dostluktur, arkadaşlıktır, birleştirici bir güçtür, barıştır, kardeşliktir. Takımınızın gol sevinci esnasında sağınız ve solunuzdakilerin kim olduğuna bakmaksızın onlar ile sevincinizi paylaştığınız, takımınız gol yediğinde de yine sağınız ve solunuzdakilerin kim olduğuna bakmaksızın onlar ile üzüntünüzü yaşadığınız. Spor ve özellikle futbol, en büyük sivil toplum örgütü ve dolayısıyla büyük bir sosyal projesidir. Bunun ispatı bu salondaki farklı siyasi partileri, farklı ideolojileri, farklı etnik yapıları, farklı cinsiyetleri farklı yaş gruplarını bir araya getiren büyük Muğlaspor'dur. Kısacası spor çok ama çok şeydir. Beraber başarmaktır. Bu şehrin esnafı, pazarcısı, sanayicisi, mühendisi, mimari, müteahhidi, mermercisi, emekçileri, bürokratları, siyasileri özellikle taraftarları, basını kısacası bütün şehir takımına sahip çıktı. Bu salondaki siz harika Muğla halkı ve Muğlaspor sevdalıları ile gurur duyuyoruz. Daha önce başarıldıysa bu birlik ve baraberlik ruhu ile daha fazlasını başaracağız. diyor ve Hepinize yönetim kurulum adına çok teşekkür ederim. sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Beraber başaracağız" dedi. - MUĞLA
Sylvester Stallone'un canlandırdığı Rocky Balboa karakterinin rakibi ve dostu Apollo Creed'i oynayan Carl Weathers, 76 yaşında hayatını kaybetti.
Hollanda tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kartelinin elebaşı Rawi Ali Qureshı İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun başarısını kutlayarak, uluslararası organize suç örgütlerine ve zehir tacirlerine karşı mücadelelerinin devam edeceğini belirtti.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılışı Florida kıyılarındaki olumsuz koşullar nedeniyle ertelendi.
Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdi ve 2 kez ameliyat oldu. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Tanrıöğen'in rol arkadaşı Aliye Uzunatağan, onu bekleyeceklerini ancak senaryoda değişiklikler yapıldığını söyledi.
Merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hakkari'nin yanı sıra çevre illerde de hissedilen deprem, paniğe neden oldu. Hakkari Valisi Ali Çelik "şu ana dek herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır" açıklamasında bulundu.
Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Lincoln Henrique, Brezilya ekibi RB Bragantino'ya satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı. 25 yaşındaki futbolcu, cumartesi günü sağlık kontrolü için Brezilya'ya gidecek. Yıldız futbolcunun satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro.
Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası Merkez Bankası'nın başkanlık koltuğuna halihazırda Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Fatih Karahan getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunması sonrası dolarda hareketlilik yaşandı. Gaye Erkan'ın istifasını açıklamasından 5 dakika önce saat 22.00'de 30.43 lira olan dolar/TL kuru, Gaye Erkan'ın istifasını açıklamasından sonra 10 kuruş birden yükselerek 30.53'e çıktı.
Son Dakika › Magazin › Muğlaspor Dayanışma Gecesinde Petek Dinçöz Damga Vurdu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?