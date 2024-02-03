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Muğlaspor Dayanışma Gecesinde Petek Dinçöz Damga Vurdu - Son Dakika
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Muğlaspor Dayanışma Gecesinde Petek Dinçöz Damga Vurdu

Muğlaspor Dayanışma Gecesinde Petek Dinçöz Damga Vurdu

Muğlaspor'un düzenlediği dayanışma gecesinde ünlü manken Petek Dinçöz'ün sahne performansı büyük ilgi gördü. Dinçöz'ün seslendirdiği şarkılar izleyenleri coştururken, yeşil elbisesiyle geceye renk kattı. Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç ise sporun birleştirici gücünü vurgulayarak, Muğlaspor camiasına teşekkür etti ve başarılar diledi.

03.02.2024 09:25
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Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta mücadele eden Muğla spor tarafından dayanışma gecesi düzenlenirken, dayanışma gecesine Petek Dinçöz damga vurdu.

Menteşe Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, ünlü manken Petek Dinçöz'ün sahne performansı geceye damga vurdu. Muğlaspor camiasının bir araya geldiği bu özel gecede, Petek Dinçöz'ün seslendirdiği şarkılar izleyenleri coşturdu. Dinçöz, özel tasarlanmış yeşil elbisesiyle geceye renk kattı.

Gecede konuşma yapan Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, "Spor ve özellikle futbol; mücadeledir, dayanışmadır, emektir, birbirinizin yerine fedakarlık yapmaktır, alın teridir, ortaklıktır, aynı hedef için yürümektir. Aynı zamanda kaynaşmaktır, dostluktur, arkadaşlıktır, birleştirici bir güçtür, barıştır, kardeşliktir. Takımınızın gol sevinci esnasında sağınız ve solunuzdakilerin kim olduğuna bakmaksızın onlar ile sevincinizi paylaştığınız, takımınız gol yediğinde de yine sağınız ve solunuzdakilerin kim olduğuna bakmaksızın onlar ile üzüntünüzü yaşadığınız. Spor ve özellikle futbol, en büyük sivil toplum örgütü ve dolayısıyla büyük bir sosyal projesidir. Bunun ispatı bu salondaki farklı siyasi partileri, farklı ideolojileri, farklı etnik yapıları, farklı cinsiyetleri farklı yaş gruplarını bir araya getiren büyük Muğlaspor'dur. Kısacası spor çok ama çok şeydir. Beraber başarmaktır. Bu şehrin esnafı, pazarcısı, sanayicisi, mühendisi, mimari, müteahhidi, mermercisi, emekçileri, bürokratları, siyasileri özellikle taraftarları, basını kısacası bütün şehir takımına sahip çıktı. Bu salondaki siz harika Muğla halkı ve Muğlaspor sevdalıları ile gurur duyuyoruz. Daha önce başarıldıysa bu birlik ve baraberlik ruhu ile daha fazlasını başaracağız. diyor ve Hepinize yönetim kurulum adına çok teşekkür ederim. sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Beraber başaracağız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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