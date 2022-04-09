Müjdeli Haberi Bu Sözlerle Verdi - Son Dakika

Muhabirlerin "Yeni albümünüz ne zaman çıkacak?" sorusuna Oğuzhan Koç "Mayıs ayında mini bir albümüm çıkacak" diyerek müjdeyi verdi.

"MÜTEVAZI OLAMAYACAĞIM"

Yoğun bir konser maratonuna giren Koç, muhabirlerin " Türkiye'de konser vermediğiniz ve vermek istediğiniz bir yer var mı?" sorusuna "Ülkenin her ilinde konser verdim, hatta memleketim Erzincan'da konser vermemiştim bir tek onu da 2-3 ay önce verdik. Bu konuda mütevazı olamayacağım." cevabını verdi.

Bir süredir aşk yaşayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un yaz ayında evleneceği iddia edilmişti. Koç, bu yöndeki soruları yanıtsız bıraktı.

OĞUZHAN KOÇ KİMDİR?

Oğuzhan Koç kaç yaşında, nereli; Oğuzhan Koç 13 Mayıs 1985'te Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde doğdu. Koç, 36 yaşındadır.

1992 Erzincan depremi'nden sonra ailesiyle Bursa'ya geldi. 2 yıl yaşadığı sitenin mescidi için ramazan aylarında müezzinlik yaptı. 7 yaşından itibaren Bursa Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nde okudu.

Küçük yaşlarından itibaren sahne sanatlarıyla ilgilenen Oğuzhan Koç, 2007 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye Oyuncuları arasına katıldı. 2009 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filminde rol aldı.

Daha önce yine TV8'de O Ses Çocuklar programında jüri üyesi olan Koç, 2021'de TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye programına jüri üyesi olarak katıldı. Jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ile Murat Boz da eşlik etmektedir.