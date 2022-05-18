Murat Boz'a 'çocuk Yapalım' Teklifinde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Murat Boz'a 'çocuk Yapalım' Teklifinde Bulundu

18.05.2022 10:50
Murat Boz'a 'çocuk Yapalım' Teklifinde Bulundu

Murat Boz, geçtiğimiz günlerde yeğeni Pelin'le çekilmiş bir karesini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Murat Boz ile arkadaş olan Esma Er, 'çocuk yapalım' teklifiyle şoke etti. İşte detaylar...

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Murat Boz, geçtiğimiz günlerde yeğeni Pelin ile fotoğrafını paylaşmıştı. Takipçileri, "Keşke seninde baba olduğun günleri görebilsek" ve "Eline çok yakışmış" şeklinde yorumlarda bulunmuştu.

ÇARPICI YORUM

Murat Boz'un yeğeniyle çekilmiş fotoğrafının altına şarkıcı Esma Er'den çarpıcı bir yorum geldi.

Murat Boz'la eski arkadaş olan Esma Er, fotoğrafın altına "Biz de yapalım" yorumunu yaptı.

Esma Er'in bu yorumu sosyal medyada olay oldu.

ESMA ER KİMDİR?

Esma Er, 25 Ağustos 1982'de İstanbul'da doğdu. Türk şarkıcıdır. Müzikal kariyeri TRT İstanbul Radyosu Batı Müzik Korosu'nda solist olarak başladı. İlk albümünü 2008 yılında "Kimi Kimi" ismiyle yayımladı. 2012 yılında "No 2" adlı single çalışması piyasaya çıktı.

MURAT BOZ KİMDİR?

Murat Boz (7 Mart 1980, Ereğli, Zonguldak), Türk şarkıcı-şarkı yazarı ve oyuncu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu yer olan Karadeniz Ereğli, Zonguldak'ta tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. 1999'da İstanbul Bilgi Üniversitesini kazandı, bu okulu bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesinde eğitimine devam etti. Aynı yıllarda başta Tarkan olmak üzere birçok şarkıcıya vokalistlik yaptı.

Boz, solo kariyerine 2006 yılında çıkardığı "Aşkı Bulamam Ben" single'ı ile adım attı. Bir sonraki yıl ilk stüdyo albümü Maximum'u satışa sundu ve çıkışını öven pek çok ödül kazandı.

14 Şubat 2020'de Bilal Sonses'in sözlerini yazdığı "Can Kenarım" şarkısı DMC tarafından yayımlandı.

Piyano, keman, davul ve ney çalabilen Murat Boz, müzikal kariyerinin yanı sıra çeşitli firmaların reklam yüzüdür ve bu firmaların reklam filminde rol almıştır. O Ses Türkiye programının dört jüri üyesinden biridir ve ilk sezonun kazanan jüri üyesidir. Ödülleri arasında dört Altın Kelebek Ödülü ve iki Kral Müzik Ödülü bulunmaktadır.

MURAT BOZ ÖZEL HAYATI

Murat Boz, oyuncu Aslı Enver ile uzun süreli birliktelik yaşamıştır. Boz'un hayatında bir süredir kimse bulunmuyor.

Murat Boz'a 'çocuk Yapalım' Teklifinde Bulundu
Murat Boz'a 'çocuk Yapalım' Teklifinde Bulundu
Murat Boz'a 'çocuk Yapalım' Teklifinde Bulundu
Murat Boz'a 'çocuk Yapalım' Teklifinde Bulundu
Murat Boz'a 'çocuk Yapalım' Teklifinde Bulundu
Murat Boz'a 'çocuk Yapalım' Teklifinde Bulundu

YORUMLAR
500
Ukome'de Taksi Teklifine 14. Kez Ret Ukome'de Taksi Teklifine 14. Kez Ret Fatih'te nakliye aracında çıkan yangın söndürüldü Fatih'te nakliye aracında çıkan yangın söndürüldü Bolu Valisi Erkan Kılıç, görevine başladı Bolu Valisi Erkan Kılıç, görevine başladı
Kaynak: Snob Magazin

Murat Boz, Zonguldak, İstanbul, Müzikal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Murat Boz'a 'çocuk Yapalım' Teklifinde Bulundu - Son Dakika


Son Dakika
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
16:11 Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı
16:09 İBB'nin sunduğu, "5 bin yeni taksi" teklifi, UKOME tarafından 14. kez reddedildi
16:04 Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt
15:56 Türkiye-Mısır ilişkileri için yeni adım! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mısır'a gidiyor
15:49 Sevgilisi Elif'in ölümü için 'intihar' demişti! Bıçakta parmak izi bulununca tutuklandı
15:48 Fenerbahçe taraftarına müjdeli haber! Jorge Jesus, hafta sonu İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:00:12. #1.13#
SON DAKİKA: Murat Boz'a 'çocuk Yapalım' Teklifinde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement