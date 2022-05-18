Murat Boz'a 'çocuk Yapalım' Teklifinde Bulundu

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Murat Boz, geçtiğimiz günlerde yeğeni Pelin ile fotoğrafını paylaşmıştı. Takipçileri, "Keşke seninde baba olduğun günleri görebilsek" ve "Eline çok yakışmış" şeklinde yorumlarda bulunmuştu.

ÇARPICI YORUM

Murat Boz'un yeğeniyle çekilmiş fotoğrafının altına şarkıcı Esma Er'den çarpıcı bir yorum geldi.

Murat Boz'la eski arkadaş olan Esma Er, fotoğrafın altına "Biz de yapalım" yorumunu yaptı.

Esma Er'in bu yorumu sosyal medyada olay oldu.

ESMA ER KİMDİR?

Esma Er, 25 Ağustos 1982'de İstanbul'da doğdu. Türk şarkıcıdır. Müzikal kariyeri TRT İstanbul Radyosu Batı Müzik Korosu'nda solist olarak başladı. İlk albümünü 2008 yılında "Kimi Kimi" ismiyle yayımladı. 2012 yılında "No 2" adlı single çalışması piyasaya çıktı.

MURAT BOZ KİMDİR?

Murat Boz (7 Mart 1980, Ereğli, Zonguldak), Türk şarkıcı-şarkı yazarı ve oyuncu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu yer olan Karadeniz Ereğli, Zonguldak'ta tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. 1999'da İstanbul Bilgi Üniversitesini kazandı, bu okulu bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesinde eğitimine devam etti. Aynı yıllarda başta Tarkan olmak üzere birçok şarkıcıya vokalistlik yaptı.

Boz, solo kariyerine 2006 yılında çıkardığı "Aşkı Bulamam Ben" single'ı ile adım attı. Bir sonraki yıl ilk stüdyo albümü Maximum'u satışa sundu ve çıkışını öven pek çok ödül kazandı.

14 Şubat 2020'de Bilal Sonses'in sözlerini yazdığı "Can Kenarım" şarkısı DMC tarafından yayımlandı.

Piyano, keman, davul ve ney çalabilen Murat Boz, müzikal kariyerinin yanı sıra çeşitli firmaların reklam yüzüdür ve bu firmaların reklam filminde rol almıştır. O Ses Türkiye programının dört jüri üyesinden biridir ve ilk sezonun kazanan jüri üyesidir. Ödülleri arasında dört Altın Kelebek Ödülü ve iki Kral Müzik Ödülü bulunmaktadır.

MURAT BOZ ÖZEL HAYATI

Murat Boz, oyuncu Aslı Enver ile uzun süreli birliktelik yaşamıştır. Boz'un hayatında bir süredir kimse bulunmuyor.