Kuşadası'nda yaşamını ünlü şarkıcı ve oyuncu Murat Dalkılıç'ın Babası Mehmet Sedat Dalkılıç, bugün geçirdiği Kalp Krizi sonucunda ambulans ile Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Dalkılıç, buradaki tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Anjiyo uygulanan Dalkılıç'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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