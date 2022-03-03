Murat Dalkılıç'tan Bomba Hande Erçel ve Merve Boluğur İtirafı! - Son Dakika

Sitare Akbaş ile ilişkisi hakkında konuşan Murat Dalkılıç, "İlişkimiz güzel gidiyor. Şu an evlilik düşüncemiz yok. Birisiyle bir imzaya bağlı kalarak birlikte olmak istemiyorum. Sitare'nin de benimle aynı düşünceyi paylaştığını biliyorum." ifadelerini kullandı.

2020 yılında ayrılan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, geçtiğimiz haftalarda oynanan Fenerbahçe Beko - Real Madrid basketbol maçında pişti olmuşlardı.

"HANDE'Yİ GÖRSEYDİM SELAM VERİRDİM"

Bu konu hakkında konuşan Darlkılıç, "Ben kendisini görmedim. Eğer görseydim gidip selam verirdim. Neticede küs değiliz. Eskiye dayalı bir hissiyatımız yok" ifadelerini kullandı.

"MUTLU OLMALARINI İSTERİM"

Murat Dalkılıç, eski eşi Merve Boluğur'un yakın dostu Emre Kaya ile aşk yaşamasına da değindi. Şarkıcı, muhabirlerin, " Emre Kaya, sizin düğününüze gelmişti. Şimdi eski eşinizle birlikte. Neler söylersiniz?" sorusuna, "Emre benim sevdiğim bir arkadaşım. Keza Merve'yi de severim. Onların mutlu olmasını isterim. Bana laf söylemek düşmez. Kendilerine mutluluklar diliyorum" cevabını verdi.

MURAT DALKILIÇ KİMDİR?

Murat Dalkılıç kaç yaşında, nereli; 7 Ağustos 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Murat Dalkılıç, 38 yaşındadır.

İstanbul Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezundur. 2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema – Televizyon bölümünde yüksek lisans eğitimi almıştır. İlk ve orta öğretimini Kuşadası'nda tamamlamış olan Murat Dalkılıç, 15 yaşında ilk müzik grubunu okulda kurmuş ve grubun solistliğini üstlenmiştir. Lise yıllarında profesyonel basketbolcu olan fakat 1 sene sonra basketbolu tamamen bırakıp müzik yapmaya karar veren Murat Dalkılıç, barlarda gitar çalarak müzik kariyerine adım atmıştır.

2008 senesinde Kasaba şarkıyla çıkış yapan Murat Dalkılıç, 2010 "yılında La Fontaine", "Külah" ve "Dönmem" gibi şarkılara yer verdiği ilk stüdyo albümü Merhaba'yı yayımlamıştır. Ardından iki yıllık aralarla Bir Güzellik Yap, Daha Derine ve Epik albümlerini piyasaya sürmüştür. Bugüne kadar iki Türkiye Video Müzik Ödülü ve bir Altın Kelebek Ödülü kazanmış olan Murat Dalkılıç, müzikal kariyerinin yanında 2014'te Söyle Söyleyebilirsen yarışmasını sunmuş ve Sil Baştan dizisinde rol almıştır.

MURAT DALKILIÇ'IN ÖZEL HAYATI

24 Ağustos 2015'te Merve Boluğur ile evlenen Dalkılıç, Boluğur'dan 11 Eylül 2017 tarihinde boşanmıştır. Murat Dalkılıç bir süredir Sitare Akbaş ile aşk yaşıyor.