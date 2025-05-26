Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi - Son Dakika
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Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

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Murat Övüç\'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi
26.05.2025 08:29
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Murat Övüç\'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi
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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, oğlu Burakcan Övüç'ü görkemli bir düğünle evlendirdi. Nişanda gelinine 2 kilo altın takarak dikkat çeken Övüç, düğünde de cömertliğini konuşturdu. Altın takma anlarında sadece oğlu değil, yıllardır gizli kalan eski eşi de sahnedeydi. İlk kez görüntülenen eski eş, Övüç'le yıllar sonra aynı karede yer aldı. Ancak ikili arasındaki mesafe ve mimikler dikkat çekti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren fenomen Murat Övüç, bu kez oğlu Burakcan Övüç'ün düğünüyle gündeme geldi. Oğlunun mürüvvetini gören Övüç, nişanda olduğu gibi düğünde de cömertliğiyle dikkat çekti.

GELİNE KİLOLARCA ALTIN TAKTI

Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen nişanda gelinine 2 kilo altın takarak adeta gövde gösterisi yapan Murat Övüç, düğünde de geleneği bozmadı. Geline yine kilolarca altın takan fenomen, düğün anlarında sahnede de şovunu eksik etmedi. Övüç'ün altın takma anları salonda büyük ilgi görürken, bu sırada dikkat çeken bir detay da gözlerden kaçmadı.

Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

ESKİ EŞİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Altınların takıldığı anlarda Murat Övüç'e yalnızca oğlu değil, eski eşi de eşlik etti. Daha önce kamuoyunda hiç görüntülenmeyen Burakcan Övüç'ün annesi, ilk kez düğün gecesi kameraların karşısına çıktı. Eski eşini uzun yıllardır kamuoyundan uzak tutan Övüç, oğullarının mutlu günü için onunla aynı karede yer aldı.

Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

AYNI KAREDE MESAFELİ DURDULAR

Düğün boyunca aynı karede görüntülenseler de Murat Övüç ve eski eşinin birbirlerine karşı mesafeli tavırları dikkat çekti. Eski karı kocanın sadece oğulları için bir araya geldikleri görülürken, bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Övüç'ün hayranları, yıllar sonra ilk kez ortaya çıkan eski eşe yoğun ilgi gösterdi.

Murat Övüç\'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

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Son Dakika Magazin Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ae5114261:
    bu g.t verenin ne haber ağırlığı varda gündeme geliyor. 14 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Yaaa bunları haber yapıyorsunuz'ya pes doğrusu bazen programı silesim geliyor. 12 0 Yanıtla
  • Serkan Semiz:
    İyi erkenden aklı başına gelmiş .....evlenmesi bile hata da 11 0 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Göz var nizam var insan gördüğü anladığı halde nasıl evlenir böyle bir eğilimi olan biriyle. Üstelik ortada bir de çocuk var bir ömür babasının medyada haberlerini görecek okuyacak duyacak. Büyük konuşmak istemiyorum ama insanın psikolojisini bozar bu durum sürekli ebeveynlerin hakkında ileri geri konuşulacak ve sende bunun tam ortasında kalacaksın. 1 0 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Günün en önemli haberi milletçe bizde bu hatuna ne oldu nerede ne yapıyor diye meraktan catliyorduk şimdi ülke genelinde derin bir oh sesi yukseldi 1 0 Yanıtla
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