Son günlerde ilk bebeğini kucağına alacak olmanın heyecanını yaşayan Murat Ünalmış, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
AKP adına kapısına bırakılan poşete tepki göstererek çöpe attığı anları yayınlayan Ünalmış "Pislikleri yetmedi bir de bahçe kapısına çöplerini asmışlar!" ifadelerini kullandı.
Oyuncu daha sonra yaptığı paylaşımda HZ. Muhammed'e ait "Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan uluslar, çökmek zorundadır" sözünü yayınlayarak "Adaleti çiğnemeyen devlet adamı kaldı mı? Söyleyen söylemiş de dinleyen kim?" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Murat Ünalmış, AK Parti adına evine getirilen seçim torbasını çöpe attı - Son Dakika
Survivor 2024 All Star'da ilk eleme adayı Aleyna Kalaycıoğlu, ikinci eleme adayı Aysu Keskin olmuştu. Kırmızı takım ödülün keyfini sürerken korku dolu anlar yaşandı. Nagihan ile Yunus Emre kaza yaptı. Nagihan ölümle burun buruna geldiğini ifade etti.
Survivor All Star'da Yunus Emre, kullandığı jet ski'nin hakimiyetini kaybedince Nagihan'ın kullandığı jet ski'ye çarptı. Yürekleri ağza getiren kazanın Acun Ilıcalı'ya faturası ise 3 milyon TL...
Başarılı müzisyen Ferhat Göçer, İranlı müzisyenler Mehrdad Nasehi ve Mareechi Asu ile birlikte çalışarak Grammy'e aday olabilecek bir şarkı yapmayı planlıyor. Göçer, İran müziği ile Türkçeyi bir araya getiren bu müzikal çalışmalarıyla ilgili detayları paylaştı. Ayrıca, Göçer'in İran'da büyük bir hayran kitlesi olduğu ve İranlı müzisyenlerle düet yapabileceği de belirtildi.
Seçil Erzan davasında adı geçen Buse Terim ile eşi Volkan Bahçekapılı'dan beklenmedik bir ayrılık haberi geldi. 10 yıldır evli olan çift, bugün İstanbul 3. Aile Mahkemesi'nde görülecek dava ile yollarını ayıracak.
Cem Yılmaz, Tim Show Center'da sahnelediği yeni performansı 'Pek Yakında - Extr Act'ın gelirini Oyuncular Sendikası'na bağışladı. Oyuncular Sendikası, konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında açıklama yaptı.
Oyuncu Murat Ünalmış, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum adına kapısına bırakılan seçim torbasını çöpe atarak "Pislikleri yetmedi bir de bahçe kapısına çöplerini asmışlar" dedi.
Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray, Müjdat Gezen'in programında samimi açıklamalarda bulundu. Şoray, Atıf Yılmaz'ın yönettiği 'Mine' filmindeki müthiş bir sevişme sahnesini anlattı. Ayrıca, Ah Güzel İstanbul filmindeki sevişme sahnesini yapamadığını söyleyen Şoray, Müjde Ar'ın o rolle patladığını belirtti.
Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hastaneye kaldırıldı. Bursa'daki programları iptal edilen Ünlü'ye anjiyo yapılacağı açıklandı.
Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Tatlıtuğ, paylaşımının ardından sosyal medyada gündem oldu. Baba olduktan sonra hayatının değiştiğini söyleyen Tatlıtuğ, bu deneyimi herkese nasip etmesini diledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 25-30 Mart haftasında 9 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.
Ünlü oyuncu Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Son olarak hastanede tedavi gören Akın, sosyal medya hesabından hasta odasında çektiği bir videoyu paylaştı. Akın, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, tedaviyi evde alabileceğini ve bir süre daha antibiyotik kullanması gerektiğini belirtti.
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