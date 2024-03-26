Murat Ünalmış, AK Parti adına evine getirilen seçim torbasını çöpe attı

Ferhat Göçer, İranlı Müzisyenlerle Grammy'e Aday Olmayı Planlıyor

Başarılı müzisyen Ferhat Göçer, İranlı müzisyenler Mehrdad Nasehi ve Mareechi Asu ile birlikte çalışarak Grammy'e aday olabilecek bir şarkı yapmayı planlıyor. Göçer, İran müziği ile Türkçeyi bir araya getiren bu müzikal çalışmalarıyla ilgili detayları paylaştı. Ayrıca, Göçer'in İran'da büyük bir hayran kitlesi olduğu ve İranlı müzisyenlerle düet yapabileceği de belirtildi.