Musa Orhan'dan Farah Zeynep Abdullah'a yeniden dava - Son Dakika
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Musa Orhan'dan Farah Zeynep Abdullah'a yeniden dava

Musa Orhan'dan Farah Zeynep Abdullah'a yeniden dava

20.05.2023 20:54

Batman'da yaşamına son veren İpek Er'in mektubunda kendisine cinsel istismarda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan, oyuncu Farah Zeynep Abdullah'a ikinci kez hakaret davası açtı.

Ünlü oyuncu, Musa Orhan'ın kendisine dava açtığını sosyal medya hesabından yaptığı, "Şerefsiz ve göründüğü kadarıyla bir geçim yöntemi olarak adalet sistemini kullanan, daha doğrusu buna izin verilen Musa Orhan şimdi de bana tazminat davası açmış. Aç köpek" paylaşımıyla duyurdu.

Paylaşımının ardından gelen etkileşimlere istinaden, "Yeni dava yükleniyor" tweet'i de atan Farah Zeynep, son olarak, "Korkmuyorum, korkmuyoruz yeter vallahi yeter. Adalet yerini bulsa kimse çıldırıp şerefsiz merefsiz yazmicak, nasılsa cezasını çekecek deriz. Ama serbest serbest geziyolar bi de dava açıyolar, üstüne bir de tazminat davası açıyolar vay ***" paylaşımını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Batman'ın Beşiri ilçesinde tedavi gördüğü hastanede intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazmıştı. Orhan hakkında Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken, sosyal medyadan da yaşananlara tepki yağmıştı.

Tepki gösterenlerden biri olan oyuncu Ezgi Mola'ya 'hakaret' suçunu işlediği kanaatiyle 87 gün karşılığı 6 bin 960 TL adli para cezası verilmişti.

DAHA ÖNCE PARA CEZASI ÖDEMİŞTİ

Farah Zeynep Abdullah da bu karara tepki gösteren bir tweet atmıştı.

Söz konusu tweet hakkında Musa Orhan'ın avukatı müvekkiline hareket ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuş ve sonucunda Farah Zeynep Abdullah'ın 'hakaret' suçunu işlediğine hükmedilerek 65 gün karşılığı 1300 TL adli para cezası verilmesine karar verilmişti.

Orhan ayrıca Melek Mosso'ya da dava açmış, Mosso'nun da 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapsi istenmişti.

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Farah Zeynep Abdullah, Musa Orhan, Batman, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Musa Orhan'dan Farah Zeynep Abdullah'a yeniden dava - Son Dakika


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