Musa Orhan'dan Farah Zeynep Abdullah'a yeniden dava

Ünlü oyuncu, Musa Orhan'ın kendisine dava açtığını sosyal medya hesabından yaptığı, "Şerefsiz ve göründüğü kadarıyla bir geçim yöntemi olarak adalet sistemini kullanan, daha doğrusu buna izin verilen Musa Orhan şimdi de bana tazminat davası açmış. Aç köpek" paylaşımıyla duyurdu.

Paylaşımının ardından gelen etkileşimlere istinaden, "Yeni dava yükleniyor" tweet'i de atan Farah Zeynep, son olarak, "Korkmuyorum, korkmuyoruz yeter vallahi yeter. Adalet yerini bulsa kimse çıldırıp şerefsiz merefsiz yazmicak, nasılsa cezasını çekecek deriz. Ama serbest serbest geziyolar bi de dava açıyolar, üstüne bir de tazminat davası açıyolar vay ***" paylaşımını yaptı.