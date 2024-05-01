Mustafa Sandal'dan bomba Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına - Son Dakika
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Mustafa Sandal'dan bomba Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına

Mustafa Sandal\'dan bomba Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına

CHP ve DİSK'in Saraçhane'den Taksim'e birlikte yürüyeceklerini duyurması sonrası gözler bu noktaya çevrildi. Bozdoğan Kemeri'nin önüne onlarca polis tarafından barikat kurulurken, geçmeye çalışan gruplara biber gazı ve plastik mermiyle müdahale edildi. Saraçhane'de kemerin etrafının polis kordonuyla kapatıldığı gündem olan fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın mesajı ise kısa sürede büyük ses getirdi. Sandal, X platformunda paylaştığı kareye 'Darısı sınırlarımızın başına! Tüm emekçilerimizin bayramı kutlu olsun' notunu düştü.

01.05.2024 17:09
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CHP ve DİSK'in Saraçhane'den Taksim'e birlikte yürüyeceklerini duyurması sonrası gözler bu noktaya çevrildi. Bozdoğan Kemeri'nin önüne onlarca polis tarafından barikat kurulurken, geçmeye çalışan gruplara biber gazı ve plastik mermiyle müdahale edildi.

FOTOĞRAF BÜYÜK SES GETİRDİ

Saraçhane'de kemerin etrafının polis kordonuyla kapatıldığı gündem olan fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın mesajı ise kısa sürede büyük ses getirdi.

SANDAL'DAN SES GETİREN PAYLAŞIM

Sandal, X platformunda paylaştığı kareye "Darısı sınırlarımızın başına! Tüm emekçilerimizin bayramı kutlu olsun" notunu düştü.

Mustafa Sandal'dan bomba Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Mustafa Sandal'dan bomba Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına - Son Dakika

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