Mustafa Sandal-Melis Sütşurup Cephesinde Flaş Gelişme!

2020'de ilişkilerine bir şans daha tanıyan şarkıcı Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un aşkı tam gaz devam ediyor. Çift, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı aldı.

2 GÜN SÜRECEK DÜĞÜN

Sosyetik güzel, Instagram hesabından davetiyeyi paylaşarak, müjdeli haberi duyurdu. Çiftin, 10-12 Haziran arasında 2 gün sürecek bir düğün töreni planladığı görüldü. Takipçilerinden evlilik hazırlıklarına başlayan Sütşurup ile Sandal'a çok sayıda, "Sonsuza kadar mutlu olun" mesajı yağdı.

Sandal, "14 Şubat Sevgililer Günü"nde sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafını, "Melis San... yükleniyor' bakışları..." notuyla yayınlayarak, yakın zamanda nikah masasına oturacaklarının sinyalini vermişti.

Melis Sütşurup ile haklarında çıkan 'evlilik' haberlerini doğrulayan Mustafa Sandal, "Evet birtakım hazırlıklar yapıyoruz ancak tarih konusunda henüz net bir şey yok." açıklamasını yapmıştı. Parmağındaki tektaş yüzük ile dikkat çeken Sütşurup, "Bu evlilik için takılan yüzük değil, hep vardı." dedikten sonra, Sandal, "Onu henüz göremezsiniz." ifadelerini kullanmıştı.

MUSTAFA SANDAL KİMDİR?

Mustafa Sandal kimdir, nereli, kaç yaşında; Mustafa Sandal, 11 Ocak 1970 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta dünyaya gelmiştir. 2022 yılı itibarıyla 52 yaşındadır. Dedesi TRT eski sanatçılarından, Ritim-Saz ustası Hüseyin I·leri'dir.

Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Zerrin Özer, Muazzez Abacı, Ayşegül Aldinç, Yonca Evcimik, Ozan Orhon, Burak Kut, Deniz Arcak, Emel Müftüoğlu, Reyhan Karaca, İzel, Sibel Alaş, Asya, Hakan Peker, Sertab Erener, Ferda Anıl Yarkın ve Mert Ekren gibi birçok sanatçıya besteler verdi.

Mustafa Sandal 25. Sanat Yılında 50. doğum günü olan 11 Ocak 2020 günü Beni Ağlatma adlı otobiyografi kitabı çıkardı.

13 Ocak 2008 tarihinde Bos¸nak s¸arkıcı Emina Sandal Türkcan (Jahovic) ile evlenen Mustafa Sandal'ın bu evlilikten Yaman (d.2009) ve Yavuz (d.2012) adında 2 erkek çocugˆu vardır. Çift 6 Haziran 2018 tarihinde anlas¸malı olarak bos¸anmıştır.

Bes¸iktas¸ taraftarı olan ve uçus¸a merakı ile bilinen Mustafa Sandal, pilotluk sertifikasına sahiptir. I·ngilizce, I·talyanca ve Fransızca bilen Sandal Oğlak burcudur.

MELİS SÜTŞURUP KİMDİR?

Melis Sütşurup kimdir, nereli, kaç yaşında; Türkiye'nin Mustafa Sandal'ın sevgilisi olarak tanıdığı Melis Sütşurup, 1989 doğumlu ve butik sahibidir. 2022 yılı itibarıyla 33 yaşındadır. Mustafa Sandal gibi bir kez evlilik yapan ve ayrılan Sütşurup'un bir oğlu var.

Melis Sütşurup Mustafa sandal ile üç yıldır birliktelik yaşıyor. Bir süre ayrılık haberleriyle gündeme gelen çift, yeniden barıştı ve şimdilerde evlilik hazırlıkları içerisinde oldukları iddia ediliyor.