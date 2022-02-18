Üye Girişi
Mustafa Sandal-Melis Sütşurup Cephesinde Flaş Gelişme! - Son Dakika

Mustafa Sandal-Melis Sütşurup Cephesinde Flaş Gelişme!

18.02.2022 11:44
Mustafa Sandal-Melis Sütşurup Cephesinde Flaş Gelişme!

2018 yılında iki çocuğunun annesi Emina Jahovic'ten boşanan Mustafa Sandal, ikinci kez evleniyor. Mustafa Sandal-Melis Sütşurup çifti, düğün tarihini netleştirdi. İşte detaylar...

2020'de ilişkilerine bir şans daha tanıyan şarkıcı Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un aşkı tam gaz devam ediyor. Çift, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı aldı.

2 GÜN SÜRECEK DÜĞÜN

Sosyetik güzel, Instagram hesabından davetiyeyi paylaşarak, müjdeli haberi duyurdu. Çiftin, 10-12 Haziran arasında 2 gün sürecek bir düğün töreni planladığı görüldü. Takipçilerinden evlilik hazırlıklarına başlayan Sütşurup ile Sandal'a çok sayıda, "Sonsuza kadar mutlu olun" mesajı yağdı.

Sandal, "14 Şubat Sevgililer Günü"nde sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafını, "Melis San... yükleniyor' bakışları..." notuyla yayınlayarak, yakın zamanda nikah masasına oturacaklarının sinyalini vermişti.

Melis Sütşurup ile haklarında çıkan 'evlilik' haberlerini doğrulayan Mustafa Sandal, "Evet birtakım hazırlıklar yapıyoruz ancak tarih konusunda henüz net bir şey yok." açıklamasını yapmıştı. Parmağındaki tektaş yüzük ile dikkat çeken Sütşurup, "Bu evlilik için takılan yüzük değil, hep vardı." dedikten sonra, Sandal, "Onu henüz göremezsiniz." ifadelerini kullanmıştı.

MUSTAFA SANDAL KİMDİR?

Mustafa Sandal kimdir, nereli, kaç yaşında; Mustafa Sandal, 11 Ocak 1970 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta dünyaya gelmiştir. 2022 yılı itibarıyla 52 yaşındadır. Dedesi TRT eski sanatçılarından, Ritim-Saz ustası Hüseyin I·leri'dir.

Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Zerrin Özer, Muazzez Abacı, Ayşegül Aldinç, Yonca Evcimik, Ozan Orhon, Burak Kut, Deniz Arcak, Emel Müftüoğlu, Reyhan Karaca, İzel, Sibel Alaş, Asya, Hakan Peker, Sertab Erener, Ferda Anıl Yarkın ve Mert Ekren gibi birçok sanatçıya besteler verdi.

Mustafa Sandal 25. Sanat Yılında 50. doğum günü olan 11 Ocak 2020 günü Beni Ağlatma adlı otobiyografi kitabı çıkardı.

13 Ocak 2008 tarihinde Bos¸nak s¸arkıcı Emina Sandal Türkcan (Jahovic) ile evlenen Mustafa Sandal'ın bu evlilikten Yaman (d.2009) ve Yavuz (d.2012) adında 2 erkek çocugˆu vardır. Çift 6 Haziran 2018 tarihinde anlas¸malı olarak bos¸anmıştır.

Bes¸iktas¸ taraftarı olan ve uçus¸a merakı ile bilinen Mustafa Sandal, pilotluk sertifikasına sahiptir. I·ngilizce, I·talyanca ve Fransızca bilen Sandal Oğlak burcudur.

MELİS SÜTŞURUP KİMDİR?

Melis Sütşurup kimdir, nereli, kaç yaşında; Türkiye'nin Mustafa Sandal'ın sevgilisi olarak tanıdığı Melis Sütşurup, 1989 doğumlu ve butik sahibidir. 2022 yılı itibarıyla 33 yaşındadır. Mustafa Sandal gibi bir kez evlilik yapan ve ayrılan Sütşurup'un bir oğlu var.

Melis Sütşurup Mustafa sandal ile üç yıldır birliktelik yaşıyor. Bir süre ayrılık haberleriyle gündeme gelen çift, yeniden barıştı ve şimdilerde evlilik hazırlıkları içerisinde oldukları iddia ediliyor.

YORUMLAR
500

Melis Sütşurup, Mustafa Sandal, Evlilik, Düğün, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Mustafa Sandal-Melis Sütşurup Cephesinde Flaş Gelişme! - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
12:00 TikTok fenomeninin polis babası, kızının takıntılı hayranını öldürdü! Baba ceza almadı
11:57 Kılıçdaroğlu 6 liderin buluştuğu toplantı için: Olay Erdoğan olayı değil, meselemiz Türkiye
11:49 İSKİ'nin "sıfır zam" kararına İmamoğlu çok sert: En yüksek su maliyetini ödüyoruz, körleşmiş bir AK Parti grubu var karşımızda!
11:48 Kadın sporcularını su altına gizleyen Sutopu Federasyonu hatasından döndü
11:43 Halil Falyalı cinayetinde adı geçen Yaşam Ayavefe'den iddialara yalanlama: Ne İranlıyım ne de kırmızı bültenle aranıyorum!
11:27 Öldürülen 18 yaşındaki gencin ardından 'seyreltme' projesi başlatıldı! 4 bin 514 Suriyeli ilçeden ayrıldı
11:27 Böylesi sahalarda ender yaşanır! Fenerbahçe-Slavia Prag maçında hakem sakatlandı, yedeği yoktu!
11:22 Milli Savunma Bakanı Akar, gündemle ilgili konuştu: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi söyledik
11:18 Bu bir "kimin eli kimin cebinde belli değil" haberidir: Ünlü adam sosyetik güzelle evli ama başka bir ünlü kadınla beraber, karısı da ünlü işadamıyla!
11:05 İsimlerini açıklamayan ABD'li yetkililer iddia etti: Önümüzdeki birkaç günde Rusya, Ukrayna'ya saldıracak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 12:27:01. #1.13#
SON DAKİKA: Mustafa Sandal-Melis Sütşurup Cephesinde Flaş Gelişme! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement