Son olarak Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Ya Çok Seversen dizisiyle adından söz ettiren Hafsanur Sancaktutan, Dünyayla Benim Aramda'daki müstehcen sahnesiyle ilgili konuştu. Sancaktutan, oyunculuğun gerektiği rollere girdiği söyledi.
Güzel oyuncu Buğra Gülsoy, Demet Özdemir, Metin Akdülger ve Zerrin Tekindor ile başrolü paylaştığı Dünyayla Benim Aramda dizisindeki bir sahnede kendi kendini tatmin etmişti. Sahnenin yayınlanmasıyla günlerce konuşulan güzel oyuncu, Harper's Bazaar dergisine samimi açıklamalar yaptı. Oyunculuk hakkında konuşan Sancaktutan "Oyunculukta sahne ne gerektiriyorsa yaparım. Oyunculuk cesaret işi, birçok duyguya giriyoruz. Benim yaşımdaki birçok genç kıza örnek olduğumu biliyorum. Özellikle genç kadınlarımızla ruh arkadaşı olmak özel bir durum diyerek, 'insanların içinde ne ağlamaktan ne kahkaha atmaktan çekinirim. Özgürüm ve karakterimi anlatabilmek adına Hafsanur'un fiziksel gücünden destek alıyorum" dedi.
Son Dakika › Magazin › Müstehcen sahnesiyle olay yaratan Hafsanur Sancaktutan: Oyunculuk cesaret işidir - Son Dakika
Kayseri'de Hüseyin Arslan, boşandığı eşinin kendisine 'mehdi' yakıştırması yaptığını ancak mehdilikle ilgisinin olmadığını söyledi. Arslan, hayatına beyaz bir sayfa açarak normal bir Müslüman gibi yaşamaya devam ettiğini belirtti. Eski eşinin söylemleri nedeniyle bazı sorunlar yaşadığını ve dövme yaptırdığını ifade eden Arslan, şu anda dövmeleri temizletip hayatında yeni bir başlangıç yapmaya çalıştığını dile getirdi.
Karabük'te bir sitenin istinat duvarından düşerek hayatını kaybeden gazeteci Hüseyin Ciğeroğlu'nun kızı Hande Ciğeroğlu son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine siyasi temsilciler ve vatandaşlar katıldı.
Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas, ilk bölümün ardından izleyicilerin merakını artıran bir ikinci bölüm fragmanıyla geri dönüyor. Büşra Korkmaz cinayetinin gizemi, Harun Yakar'ın sıradaki hamlesi ve karakterlerin derinleşen hikayeleri ikinci bölümde izleyiciyle buluşacak. Usta oyuncuların yer aldığı bu yapım, şimdiden adından söz ettirmeye başladı.
Arka Sokaklar dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan genç oyuncu Onur Bay, Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna dahil oldu. Bay dizide Levent'in erkek kardeşi Bülent rolünü oynayacak.
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım yarışmacıları Hakan Hatipoğlu'nu aday olarak gösterdi. Yeni dokunulmazlık öncesi takım arkadaşlarına resti çeken Hakan, oyunda yer almak istemediğini söyleyerek alanı terk etti. Konseyde konuya değinen Acun Ilıcalı ise Hakan'ın yaptığını hoş karşılamadıklarını bundan sonra yaşanan benzer bir durumda yaptırım uygulayacaklarını belirtti.
Kıbrıs'ta sahneye çıkan Türk halk müziği sanatçısı Zara, tek kol detaylı göğüs dekolteli bir elbise tercih etti. Verdiği kilolarla dikkat çeken Zara'nın tarzı bir kısım tarafından beğenilirken bir kısım da "Güzel görünmek için soyunmana gerek yok, yıllar içinde sen de bozuldun" yorumunu yaptı.
Amerikalı şarkıcı Miley Cyrus, İngiltere'de düzenlenen BRIT Ödülü törenine katılamadı ancak ödülünü video aracılığıyla aldı. Şarkıcı, tül elbisesiyle dikkat çekti ve sütyenini çıkardı. Miley Cyrus, hayranlarına teşekkür ederek ödülünü kaldırdı.
Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, Hindistanlı milyarder Anant Ambani'nin 1 milyon dolarlık lüks saatine hayran kaldı. Ambani ailesinin evinde gerçekleşen ön-düğün partisinde saat incelemesi yapan çift, saatin harika olduğunu belirtti. Zuckerberg ve eşi, Mukesh Ambani'nin oğlu için düzenlenen üç günlük kutlamalara seçkin konuklar arasında yer aldı.
666 bölümdür Arka Sokaklar dizisinde rol alan Özgür Ozan yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. Kendi değişimine sessiz kalamayan oyuncu ''Evrim geçirmişim'' yorumunu yaptı.
Formula 1 yarışlarını izlemek için Bahreyn'e giden Şeyma Subaşı, veliaht prensinin partisine katıldı. Dantelli bir elbise tercih eden Subaşı, başını bir şalla kapatarak dans etti.
Türk tiyatrosunun usta sanatçısı Rasim Öztekin, 8 Mart 2021 yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Öztekin'in son rol aldığı Seksenler dizisinin oyuncuları, 8 Mart'ta onun anısına bir anma gecesi düzenleyecek.
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