Müstehcen sahnesiyle olay yaratan Hafsanur Sancaktutan: Oyunculuk cesaret işidir - Son Dakika
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Müstehcen sahnesiyle olay yaratan Hafsanur Sancaktutan: Oyunculuk cesaret işidir

Müstehcen sahnesiyle olay yaratan Hafsanur Sancaktutan: Oyunculuk cesaret işidir

Dünyayla Benim Aramda dizisinde kendini tatmin ettiği sahneyle günlerce konuşulan Hafsanur Sancaktutan sessizliğini bozdu. Oyunculuğun gerektirdiği her şeyi yaptığını söyleyen Sancaktutan "Oyunculuk cesaret işi" dedi.

04.03.2024 14:23  Güncelleme: 14:30
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Son olarak Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Ya Çok Seversen dizisiyle adından söz ettiren Hafsanur Sancaktutan, Dünyayla Benim Aramda'daki müstehcen sahnesiyle ilgili konuştu. Sancaktutan, oyunculuğun gerektiği rollere girdiği söyledi.

"BİRÇOK GENÇ KIZA ÖRNEK OLDUĞUMU BİLİYORUM"

Güzel oyuncu Buğra Gülsoy, Demet Özdemir, Metin Akdülger ve Zerrin Tekindor ile başrolü paylaştığı Dünyayla Benim Aramda dizisindeki bir sahnede kendi kendini tatmin etmişti. Sahnenin yayınlanmasıyla günlerce konuşulan güzel oyuncu, Harper's Bazaar dergisine samimi açıklamalar yaptı. Oyunculuk hakkında konuşan Sancaktutan "Oyunculukta sahne ne gerektiriyorsa yaparım. Oyunculuk cesaret işi, birçok duyguya giriyoruz. Benim yaşımdaki birçok genç kıza örnek olduğumu biliyorum. Özellikle genç kadınlarımızla ruh arkadaşı olmak özel bir durum diyerek, 'insanların içinde ne ağlamaktan ne kahkaha atmaktan çekinirim. Özgürüm ve karakterimi anlatabilmek adına Hafsanur'un fiziksel gücünden destek alıyorum" dedi.

Müstehcen sahnesiyle olay yaratan Hafsanur Sancaktutan: Oyunculuk cesaret işidir

Dünyayla Benim Aramda, Hafsanur Sancaktutan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müstehcen sahnesiyle olay yaratan Hafsanur Sancaktutan: Oyunculuk cesaret işidir - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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