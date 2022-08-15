Görkem Güneş İddialı: "Göremezler"

Yönetmen koltuğunda İzzet Başlak'ı gördüğümüz klibin kurgusu Olcay Dulger'e emanet. Mix çalışmasını Osman Çetin bizzat kendisi üstlenirken Mastering de ise Özgür Yurtoğlu'nun adı geçiyor. ve Elif Kılıç tüm güzelliğiyle şarkıya eşlik ediyor.

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Kaynak: Snob Magazin

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