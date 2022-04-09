Müzik Aşkı Ticaret Hayatına Ağır Bastı! - Son Dakika

Uzun yıllardır müzik sektörünün içinde üretmeye devam eden Mustafa Akay, yeni single " Aşk-ı Müebbet " ile bahar aylarına ve müzikseverlere merhaba diyor. Aşk'a ve yaşama dair umudumuzu tazeleyen yeni şarkısı, bu kez Akay Müzik etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı.

Söz ve müziği Mustafa Akay ve Kubilay Aydoğmuş'a ait olan şarkının klip yönetmeni koltuğunda Alpcan Yolyapan yer alıyor. Türkçe sözlü pop müziğin güçlü sesi Mustafa Akay,müzik hayatında sahne performansıyla da beğeni toplamaya devam ediyor.

Müziğe olan aşkı hiç bitmeyen Mustafa Akay, yeni çalışması Aşk-ı Müebbet" ile müzik sektöründe hayli iddialı olduğunun da altını çiziyor.