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Nadide Sultan'ın korku dolu anları... - Son Dakika

Nadide Sultan'ın korku dolu anları...

27.09.2021 13:41
Nadide Sultan'ın korku dolu anları..., System.String[]

Şarkıcı Nadide Sultan büyük bir felaketten döndü.

Şarkıcı Nadide Sultan büyük bir felaketten döndü. Aracının yanmasını önleyen Sultan, o anları 2.Sayfa programında anlattı;

Araçla gidiyordum, akşam saatlerinde Kaan da uyuya kaldı. Belimde bir sıcaklık hissettim. Herhalde 'biraz fazla yol gittim terledim' sandım. Biraz daha canım acıyınca aracın koltuk kısmında sıcaklık olduğunu fark ettim. Arabayı kenara çektim söndürmeye çalıştım.

İlk etapta cam çok az açıktı, 'sigara izmariti mi geldi' diye düşündüm. Videoya çekip servise gönderdim. 'Teknik şeylerden kaynaklanabilir, yangın yayılabilir' dediler.

Nadide Sultan'ın korku dolu anları...

Araç servise götürdük. Teknik bir aksaklıktan kaynaklanıyormuş, benim arabamın aynı modeli yanmış oradakiler söyledi.

Ben bu olaydan sonra kurban kestirdim. Afrika'daki çocuklara gönderdim.

Nadide Sultan'ın korku dolu anları...

Nadide Sultan, Tragger, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Nadide Sultan'ın korku dolu anları... - Son Dakika Magazin


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