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Nagihan Karadere evlatlıktan reddedildi - Son Dakika

Nagihan Karadere evlatlıktan reddedildi

Survivor 2024 All Star'a katılmak için haftalar önce hazırlıklara başlayan milli atlet Nagihan Karadere, evlatlıktan reddedildi.

04.12.2023 - 16:54,  Güncelleme: 17:21
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Fehmi Karadere, 2016, 2018, 2022 All Star yarışmalarındaki başarısıyla adından söz ettiren ve şimdilerde All Star'a katılmak için hazırlıklara başlayan kardeşi Nagihan Karadere'nin evlatlıktan reddedilmesi için dava açtıklarını söyledi.

"BU ŞAHSIN AİLEMİZLE ALAKALI HİÇBİR HAKKI KALMADI"

Instagram hesabından paylaşım yapan Fehmi Karadere, "Ben ve ailem olarak Nagihan Karadere adında bir aile üyesi kalmamış olup adli makamlarca görüşülüp annem ve babam adına evlatlıktan reddedilmesi için mahkemeye başvurduk. Bu şahsın ailemizle alakalı hiçbir bir hakkı kalmamıştır. Bizi 3 kuruşa satanları biz beleşe veririz"

Nagihan Karadere, ağabeyinin paylaşımlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Nagihan Karadere evlatlıktan reddedildi
Nagihan Karadere evlatlıktan reddedildi
Nagihan Karadere evlatlıktan reddedildi
Nagihan Karadere evlatlıktan reddedildi

Nagihan Karadere, Star, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nagihan Karadere evlatlıktan reddedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nagihan Karadere evlatlıktan reddedildi - Son Dakika
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