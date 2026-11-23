Nagihan Karadere Hira Mağarası'na tırmandığı anları paylaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Umre ziyareti için Suudi Arabistan'a giden Nagihan Karadere, Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'na tırmandığı anları paylaştı. Karadere, zorlu tırmanış için "Survivor ile alakası yok" dedi.
Umre ziyareti için kutsal topraklara giden Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, Nur Dağı'nda bulunan Hira Mağarası'na tırmandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
"SURVİVOR İLE ALAKASI YOK"
Tırmanışın göründüğü kadar kolay olmadığını belirten Karadere, "Bana diyorlar ki sen kolay kolay çıkarsın. Hiç öyle değil, Survivor ile alakası yok" sözleriyle yaşadığı zorluğu anlattı.
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“insanların şahsi dini yaşantıları haber değildir. Allah kabul etsin, bu kadar”Tüm yorumlar (2)
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