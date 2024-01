Nagihan ve Sahra kavga etti! Acun Ilıcalı sinirden deliye döndü

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu esnasında Nagihan ile Sahra arasında kavga çıktı. Sahra'nın özel hayatıyla ilgili kendine bir şey söylemesine sinirlenen Nagihan, yarışmacının üzerine yürüdü. Kavganın ardından düzenlenen konseyde ise Acun Ilıcalı ile Nagihan arasında gerginlik çıktı. Acun Ilıcalı'nın sözlerine karşılık veren Nagihan resti çekerek "Gerekirse giderim" dedi.

"BENİM KIRMIZI ÇİZGİMDİ, YAPMAM GEREKENİ YAPTIM"

Konseyde Acun Ilıcalı'ya yaşananları anlatan Nagihan Karadere şunları söyledi: "Acun Bey siz sadece burada olanları duydunuz. Dışarıda olanların hiçbirini bilmiyorsunuz. Biz hiçbir zaman özel hayatımızı buraya taşımadık. Sahra ile benim geçmişte yaşadığımız olaylar vardı. Ta ki ben en son erkeklerin dokunulmazlık oyununda, bana bir yakıştırmada bulundu. Ertesi gün gittim ve sordum. Söylediğini duydum. O kapıyı araladı. Kendileri yapınca çok normal biz karşılık verince mi anormal oluyoruz? Benim kırmızı çizgimdi, ben buraya yarışmaya geldim. Ama bu arkadaş hiç ne laftan anlıyor ne sözden anlıyor. Ben yapmam gerekeni yapmak zorunda kaldım. Benim özel hayatımı neden buraya getiriyorlar? Böyle olursa da Nagihan normal olamaz zaten."

"O KIZ BU DİLDEN ANLAYACAKTI, BAŞKA TÜRLÜ SUSTURAMAZDIM"

"Diskalifiye etmek için her yolu deniyorlar. Ben durup dururken patlamadım. Ve her şeye de razıyım. Ben de kendimi kaybettim, ben de suçluyum. Ama ben durup dururken bu suçu işlemedim. Sahra kendini gösterebilmek için insanlara bulaşıyor. Siz bilmiyorsunuz, bilmediğiniz için de beni suçlu görüyorsunuz. Ben durup dururken patlamadım. O kız bu dilden anlayacaktı onu başka türlü susturamayacaktım. Konu farklı yerlere gitmeden ben de yılanın başını ezmek zorunda kaldım. Her şeye de razıyım. İsterseniz beni eleyin isterseniz de ceza verin. Ben kimseye durduk yere bulaşmıyorum. Bıktım ya... Hedef tahtası benim. Kendimi kaybettim, dibine kadar da suçluyum."

ACUN ILICALI: ÇİRİN TAVIRLARINI MEŞRULAŞTIRAMAZSIN

Nagihan'a karşılık Acun Ilıcalı, "Şu anlattıkların benim gördüğüm olayların açıklaması olamaz. Senin yaşadığın sinir problemi, gerginlik, buhran saygı duyarım. Ama sen şunu mu istiyorsun; kötü sözü rahat söylemek mi istiyorsun? Bu konuda uzlaşma şansımız yok. Çirkin tavırları meşrulaştırmaya çalışıyorsun. Ben konuşuyorum, sözümü kesme. Sen bir susacaksın beni dinleyeceksin. Hiçbir kimsenin kimseye hakaret etme şansı yok. Bunu kabul edemem" dedi.

Sahra Işık ada konseyine katılmazken Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'ye 2 ödül oyununda men cezası verdi.