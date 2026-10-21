Naz Elmas’ın annesi hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Oyuncu Naz Elmas’ın annesi Meral Elmas, beynine pıhtı atması nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırıldı. Üç gün yoğun bakımda tedavi gören Meral Elmas, sağlık durumunun stabil hale gelmesinin ardından normal odaya alındı.

“DURUMU STABİL”

Naz Elmas, annesinin sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi. Annesinin yoğun bakım sürecinin ardından normal odaya alındığını belirten oyuncu, tedavisinin doktor gözetiminde sürdüğünü açıkladı.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Elmas, bu süreçte kendilerine ulaşarak destek olanlara teşekkür etti. Oyuncu, annesinin sağlığına kavuşmasını ve güzel haberleri takipçileriyle paylaşmayı umduğunu ifade etti.