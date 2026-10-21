Naz Elmas’ın annesi hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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Naz Elmas’ın annesi hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

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Naz Elmas’ın annesi hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
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Naz Elmas, beynine pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılan annesi Meral Elmas’ın yoğun bakımdaki tedavisinin ardından normal odaya alındığını ve sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Oyuncu Naz Elmas’ın annesi Meral Elmas, beynine pıhtı atması nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırıldı. Üç gün yoğun bakımda tedavi gören Meral Elmas, sağlık durumunun stabil hale gelmesinin ardından normal odaya alındı.

Naz Elmas’ın annesi hastaneye kaldırıldı: <a class='keyword-sd' href='/saglik/' title='Sağlık'>Sağlık</a> durumuyla ilgili açıklama yaptı
Naz Elmas’ın annesi hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

“DURUMU STABİL”

Naz Elmas, annesinin sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi. Annesinin yoğun bakım sürecinin ardından normal odaya alındığını belirten oyuncu, tedavisinin doktor gözetiminde sürdüğünü açıkladı.

Naz Elmas’ın annesi hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Elmas, bu süreçte kendilerine ulaşarak destek olanlara teşekkür etti. Oyuncu, annesinin sağlığına kavuşmasını ve güzel haberleri takipçileriyle paylaşmayı umduğunu ifade etti.

Pıhtılaşma BozukluklarıNaz ElmasMagazinSağlıkSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Savaş Esentürk Savaş Esentürk:
    Çok zor bir durum Allah yardımcısı olsun halamda bu durumdaydı sonu maalesef 2 3 ay yatağa bağımlı kalıp sonrası ölüm 0 0 Yanıtla
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