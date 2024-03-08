Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmesin" diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor - Son Dakika
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Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmesin" diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor

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Programına konuk ettiği usta oyuncu Nazan Kesal'la sohbet eden Ceyda Düvenci'nin "Umarım bu dizide en az kalırsın da kapı kapı gezmek zorunda kalmazsın" demesi tepki çekti. Sözlerinden dolayı eleştirilerin hedefi olan Düvenci için "Bu nasıl bir hadsizlik" yorumu yapıldı.

08.03.2024 11:14
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Star TV ekranlarında yayınlanan Saklı Oda dizisinde rol alan Ceyda Düvenci, NTV'deki programında usta oyuncu Nazan Kesal'ı ağırladı. Yan Oda dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Kesal'ın projesinden bahseden Düvenci'nin sözleri tepki topladı.

"EN AZ 4 SENE BU DİZİDE KALIP GEZMESİN"

9 Mart Cumartesi günü yayın hayatına başlayacak Yan Oda dizisinin kadrosuna dahil olan usta oyuncu, yeni projesinden bahsederken "Yan Oda dizisinde yaşımın çok üstünde birini oynayacağım. Çok farklı bir karakter. Birbirine hiç benzemeyen iki ailenin aynı evin içinde yaşaması. Güzel bir iş, güzel bir senaryo" dedi. "İyi ki varsın seni çok seviyorum" diye söze başlayan Ceyda Düvenci ise Kesal için "Topuzunla bir sürü işte seni görmek istiyorum. Topuzunu da seni de çok seviyorum. Ama umarım topuzunla en az dört sene bu dizide kalırsın da kapı kapı gezmek zorunda kalmazsın" ifadelerini kullandı.

Nazan Kesal'a 'Umarım kapı kapı gezmesin' diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor

Düvenci sözlerinin ardından şaşkınlığını gizleyemeyen Nazan Kesal ise "Kapı kapı gezmiyoruz bence. Çok ilginç karakterler ve roller geliyor yapımcılardan. Burada önemli seyirciyle buluşabilmesi. Yolumuz açık olsun" karşılığını verdi.

Nazan Kesal'a 'Umarım kapı kapı gezmesin' diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULUYOR

Düvenci'nin sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturunca tepkiler de beraberinde geldi. Kendisinden yaşça büyük bir oyuncuya söylediklerinden dolayı eleştirilerin hedefi olan Düvenci için "Egosu tatmin etmek için program yapmışlar, karşındakinin yaşına bari hürmet et" yorumları yapıldı.

İşte Ceyda Düvenci için yapılan bazı yorumlar...

Nazan Kesal'a 'Umarım kapı kapı gezmesin' diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor
Nazan Kesal\'a "Umarım kapı kapı gezmesin" diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor

Ceyda Düvenci, Nazan Kesal, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nazan Kesal'a 'Umarım kapı kapı gezmesin' diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor - Son Dakika

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