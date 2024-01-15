19:23 • •
17:46 •
Genç kızı öldürmeden önce halay çekmiş! Düğün salonundaki cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı•
Nazan Öncel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;
'Arkadaşlar covid oldum yatıyorum, hal böyle olunca Çarşamba günü yapılması beklenen Bursa konserini ileriki bir tarihe ertelemek zorunda kaldım. Önce sağlık dediğiniz için anlayışınıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Nazan O¨ncel (@nazanoncel)'in paylaştığı bir gönderiBu gönderiyi Instagram'da gör
Nazan O¨ncel (@nazanoncel)'in paylaştığı bir gönderi
Son Dakika › Magazin › Nazan Öncel, Bursa konserini COVID-19 nedeniyle erteledi - Son Dakika