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Nazan Öncel, Bursa konserini COVID-19 nedeniyle erteledi - Son Dakika
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Nazan Öncel, Bursa konserini COVID-19 nedeniyle erteledi

Nazan Öncel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda COVID-19 olduğunu ve sağlık nedeniyle Çarşamba günü yapılması planlanan Bursa konserini ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldığını duyurdu.

Nazan Öncel, Bursa konserini COVID-19 nedeniyle erteledi
15.01.2024 - 18:29,  Güncelleme: 18:32
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Nazan Öncel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

'Arkadaşlar covid oldum yatıyorum, hal böyle olunca Çarşamba günü yapılması beklenen Bursa konserini ileriki bir tarihe ertelemek zorunda kaldım. Önce sağlık dediğiniz için anlayışınıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Nazan O¨ncel (@nazanoncel)'in paylaştığı bir gönderi

Kaynak: Magazinkolik
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