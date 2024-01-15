Nazan Öncel, Bursa konserini COVID-19 nedeniyle erteledi

Nazan Öncel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

'Arkadaşlar covid oldum yatıyorum, hal böyle olunca Çarşamba günü yapılması beklenen Bursa konserini ileriki bir tarihe ertelemek zorunda kaldım. Önce sağlık dediğiniz için anlayışınıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.