Nazım Akmandil ile evlenen Burcu Esmersoy sade ve şık gelinliğiyle göz kamaştırdı

Manken ve sunucu Burcu Esmersoy, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı iş insanı Nazım Akmandil ile İtalya'da dünya evine girdi. Burcu Esmersoy sade ve şık gelinliğiyle göz kamaşatırdı. Ünlü sunucu gelinliğiyle çekildiği kareleri paylaştı.

PERİ KIZI GİBİ

Ünlü çift, İtalya'nın Portofino kentinde, yakın çevrenin katıldığı sade bir törenle evlendi. Düğün öncesi partide sadeliğiyle adından söz ettiren Burcu Esmersoy, düğünde de seçimini sadelikten yana kullandı. Esmersoy, derin sırt dekolteli ve pelerinli gelinliğiyle adeta peri kızı gibiydi. Güzel sunucu gelinlikli pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü sunucunun pozuna beğeni ve yorum yağdı.



