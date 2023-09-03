Nazım Akmandil ile evlenen Burcu Esmersoy sade ve şık gelinliğiyle göz kamaştırdı - Son Dakika

Nazım Akmandil ile evlenen Burcu Esmersoy sade ve şık gelinliğiyle göz kamaştırdı

Nazım Akmandil ile evlenen Burcu Esmersoy sade ve şık gelinliğiyle göz kamaştırdı
Son Güncelleme: 03.09.2023 10:21

Başarılı sunucu Burcu Esmersoy, bir süredir aşk yaşadığı kendisinden 16 yaş küçük iş insanı Nazım Akmandil ile İtalya'da nikah masasına oturdu. Güzel sunucu sade ve şık gelinliğiyle göz kamaştırdı.

Manken ve sunucu Burcu Esmersoy, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı iş insanı Nazım Akmandil ile İtalya'da dünya evine girdi. Burcu Esmersoy sade ve şık gelinliğiyle göz kamaşatırdı. Ünlü sunucu gelinliğiyle çekildiği kareleri paylaştı.

PERİ KIZI GİBİ

Ünlü çift, İtalya'nın Portofino kentinde, yakın çevrenin katıldığı sade bir törenle evlendi. Düğün öncesi partide sadeliğiyle adından söz ettiren Burcu Esmersoy, düğünde de seçimini sadelikten yana kullandı. Esmersoy, derin sırt dekolteli ve pelerinli gelinliğiyle adeta peri kızı gibiydi. Güzel sunucu gelinlikli pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü sunucunun pozuna beğeni ve yorum yağdı.


Burcu Esmersoy, Kendisinden 16 Yaş Küçük İş İnsanı Nazım Akmandil ile Evlendi
Burcu Esmersoy, Kendisinden 16 Yaş Küçük İş İnsanı Nazım Akmandil ile Evlendi
Burcu Esmersoy, Kendisinden 16 Yaş Küçük İş İnsanı Nazım Akmandil ile Evlendi
Burcu Esmersoy, Kendisinden 16 Yaş Küçük İş İnsanı Nazım Akmandil ile Evlendi
Nazım Akmandil ile evlenen Burcu Esmersoy sade ve şık gelinliğiyle göz kamaştırdı
Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Sondakika.com - Magazin

Nazım Akmandil, Burcu Esmersoy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nazım Akmandil ile evlenen Burcu Esmersoy sade ve şık gelinliğiyle göz kamaştırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nazım Akmandil ile evlenen Burcu Esmersoy sade ve şık gelinliğiyle göz kamaştırdı - Son Dakika
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