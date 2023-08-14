Nejat İşler, Fenerbahçe maçına otostop çekerek gitti - Son Dakika
Üye Girişi

Nejat İşler, Fenerbahçe maçına otostop çekerek gitti

Son Güncelleme: 14.08.2023 12:04

Kötü Adamın 10 Günü filminin başrol oyuncusu Nejat İşler, fanatik olduğu Fenerbahçe'nin dün akşamki maçına otostop çekerek gitti. İşler, bir vatandaş tarafından görüntülenirken el işaretiyle duran bir araca binerek maçın olduğu stada gitti.

Kötü Adamın 10 Günü filminin yanı sıra Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinin kadrosunda yer alan Nejat İşler, fanatik olduğu Fenerbahçe'nin dün akşamki maçına gidebilmek için otostop çekti. Ünlü oyuncu, kısa süre içinde duran araca binerek uzaklaştı.

ARKADAŞININ KOLUNA GİREREK YÜRÜDÜ

Yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Nejat İşler, maça giderken otostop çekerken görüntülendi. Bir vatandaş tarafından görüntülenen oyuncu, el işaretine duran bir araca bindi. Akşam da statta kameralara yansıyan ve alkollü olduğu iddia edilen İşler, bir kişinin koluna girdi.

Nejat İşler, Fenerbahçe maçına gitmek için otostop çekerken görüntülendi
Nejat İşler, Fenerbahçe maçına gitmek için otostop çekerken görüntülendi
YORUMLAR
500

Nejat İşler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nejat İşler, Fenerbahçe maçına otostop çekerek gitti - Son Dakika


Son Dakika
12:15 Son Dakika: Beşiktaş, Oxlade-Chamberlain transferini KAP'a bildirdi
12:05 Son Dakika: Beşiktaş, Oxlade-Chamberlain transferini KAP'a bildirdi
12:04 Nejat İşler, Fenerbahçe maçına otostop çekerek gitti
12:03 Son Dakika: Tuzla'da bir gemide patlama! Ölü ve yaralı var
12:00 Nejat İşler, Fenerbahçe maçına gitmek için otostop çekerken görüntülendi
11:59 Son Dakika: Tuzla'da geminin atık deposunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
11:40 Sahnede Resul Dindar ile tartışan Demet Akalın, seyircilerden özür diledi
11:36 Tartıştığı Resul Dindar'ın sahnesini basan Demet Akalın, seyircilerden özür diledi
11:33 Nicolo Zaniolo, Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni rotası Aston Villa
11:29 Zaniolo, Galatasaray defterini kapattı! Yana yakıla Premier Lig ekibine gitmek istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2023 12:29:22. #1.13#
SON DAKİKA: Nejat İşler, Fenerbahçe maçına otostop çekerek gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement