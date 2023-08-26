''Nerede yayınlanacağı beni ilgilendirmiyor'' dediği Atatürk filmine yorum yapan Hazal Kaya'ya sert tepki - Son Dakika

''Nerede yayınlanacağı beni ilgilendirmiyor'' dediği Atatürk filmine yorum yapan Hazal Kaya'ya sert tepki

Son Güncelleme: 26.08.2023 10:44

Disney Plus'ın Atatürk dizisini iptal etmesiyle ilgili ''Konuyla ilgili bilgim yok nerede yayınlandığı beni ilgilendirmiyor'' dediği için tepki çeken Hazal Kaya, yayınlanan fragmana kalp emojisi koydu. Yaptığı yorumdan dolayı linç edilen Kaya'ya birçok kullanıcı ''Utanman yok mu?'' diyerek ateş püskürdü.

Geçtiğimiz günlerde Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlanmaktan vazgeçmesiyle ilgili konuşan Hazal Kaya, " Nerede, nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum" dediği için tepki çekmişti. Dizide filme çevrilen Atatürk'ün ilk fragmanının yayınlandığını gören Kaya, kırmızı kalp emojileri koyarak "Tüylerim diken diken" dedi. Kaya'yı eski sözlerinden dolayı eleştiren birçok kullanıcı "Nasıl yorum yapabiliyorsun" diyerek tepki gösterdi.

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Katıldığı bir etkinlikte Disney Plus'ın kararıyla ilgili konuşan Hazal Kaya, "Yorum yapacak kadar bilgim yok, olsaydı söylerdim. Bilmiyorum. Proje çekilirken çok heyecanlanmıştık, yakın arkadaşlarımız oynadı, ben izlemek istiyorum. Nerede, nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum" demiş ve tepki çekmişti. Dün Atatürk'ün başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli'nin ilk fragmanı paylaştığını gören Hazal Kaya, kırmızı kalp emojisi koydu. Oyuncunun yorumuna cevap veren birçok kullanıcı ise "Sen utanmadan nasıl yorum yapabiliyorsun" diyerek sitem etti.

İşte Hazal Kaya için yapılan bazı yorumlar:

'Nerede yayınlanacağı beni ilgilendirmiyor' dediği Atatürk filmine kalp emojili yorum yapan Hazal Kaya'ya tepki yağıyor

FRAGMANI PAYLAŞTI

Tepkilere cevap vermeyen Kaya, fragmanı kendi Instagram hesabından yayınlayarak "Tüylerim diken diken oldu. Heyecanla bekliyoruz. Sonsuza dek izinde, hasretle, minnetle, Mustafa Kemal Atatürk…" notunu ekledi.

'Nerede yayınlanacağı beni ilgilendirmiyor' dediği Atatürk filmine kalp emojili yorum yapan Hazal Kaya'ya tepki yağıyor

Aras Bulut İynemli, Hazal Kaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin ''Nerede yayınlanacağı beni ilgilendirmiyor'' dediği Atatürk filmine yorum yapan Hazal Kaya'ya sert tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: ''Nerede yayınlanacağı beni ilgilendirmiyor'' dediği Atatürk filmine yorum yapan Hazal Kaya'ya sert tepki - Son Dakika
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