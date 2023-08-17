Usta sanatçı Neşe Karaböcek, çorbacıda sahne aldı - Son Dakika

Usta sanatçı Neşe Karaböcek, çorbacıda sahne aldı

Son Güncelleme: 17.08.2023 14:17

Şarkılarıyla Türk müziğine adını yazdıran usta sanatçı Gülden Karaböcek, bir çorbacıda sahne aldı. Sanatçı, şarkılarından sonra kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla da fotoğraf çektirdi.

Hatıran Yeter, Dilek Taşı, Nem Kaldı ve Ben Olmalıydım gibi şarkılarıyla Türk müziğinin damga vuran usta sanatçı Neşe Karaböcek'in bir çorbacının önünde sahne aldığı görüntüler sosyal medyanın gündemine düştü.

"HALKIN SICAK İLGİSİ BENİ MUTLU ETTİ"

Konya'daki bir imza gününe katılan Gülden Karaböcek, gördüğü sıcak karşılamadan dolayı "Anadolu halkının sıcak ilgisi beni çok mutlu etli. Hep birlikte güzel bir gün yaşadık" dedi. Dönüşte Yalova'daki bir mekana giderek Karaböcek, sevilen şarkılarını söyledi. Usta sanatçı daha sonra kendisini yalnız bırakmayan sevenleriyle fotoğraf çektirdi.

69 yaşındaki sanatçının 3 yıl önce de aynı mekanda sahne aldığı ileri sürüldü.

Neşe Karaböcek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Usta sanatçı Neşe Karaböcek, çorbacıda sahne aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Usta sanatçı Neşe Karaböcek, çorbacıda sahne aldı - Son Dakika
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