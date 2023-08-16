Burak Dakak'tan sevgilisi Leyla Tanlar'ın bikinili pozuna olay yorum: Silsene

Geçtiğimiz aylarda final yapan Neşeli Günler dizisinin setinde tanışan Burak Dakak ve Leyla Tanlar'ın arkadaşları kısa sürede aşka dönüştü. İlişkilerini dolu dizgin yaşamaya devam eden çiftten Tanlar, sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaşınca Dakak da "Silsene" yorumunu yaptı.

BİKİNİLİ POZA SESSİZ KALAMADI

Paramparça dizisindeki rolüyle tanınan ve sonrasında Mehmed Bir Cihan Fatihi, Şahin Tepesi, Kaçış ile Güzel Günler projeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan 25 yaşındaki Leyla Tanlar, Instagram hesabından siyah bikinili bir pozunu yayınladı. Oyuncunun herhangi bir açıklama yazmadan paylaştığı fotoğrafa sessiz kalamayan sevgilisi Burak Dakak ise "Çok güzelsin aşkım, silsene" yorumunu yazdı.