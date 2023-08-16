Burak Dakak'tan sevgilisi Leyla Tanlar'ın bikinili pozuna olay yorum: Silsene - Son Dakika
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Burak Dakak'tan sevgilisi Leyla Tanlar'ın bikinili pozuna olay yorum: Silsene

Son Güncelleme: 16.08.2023 14:58

Genç oyuncu Leyla Tanlar, sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaştı. Sevgilisinin paylaşımına sessiz kalamayan oyuncu Burak Dakak ise "Çok güzelsin aşkım, silsene" diyerek uyarıda bulundu

Geçtiğimiz aylarda final yapan Neşeli Günler dizisinin setinde tanışan Burak Dakak ve Leyla Tanlar'ın arkadaşları kısa sürede aşka dönüştü. İlişkilerini dolu dizgin yaşamaya devam eden çiftten Tanlar, sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaşınca Dakak da "Silsene" yorumunu yaptı.

BİKİNİLİ POZA SESSİZ KALAMADI

Paramparça dizisindeki rolüyle tanınan ve sonrasında Mehmed Bir Cihan Fatihi, Şahin Tepesi, Kaçış ile Güzel Günler projeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan 25 yaşındaki Leyla Tanlar, Instagram hesabından siyah bikinili bir pozunu yayınladı. Oyuncunun herhangi bir açıklama yazmadan paylaştığı fotoğrafa sessiz kalamayan sevgilisi Burak Dakak ise "Çok güzelsin aşkım, silsene" yorumunu yazdı.

Bikinili pozunu paylaşan Leyla Tanlar'a sevgilisi Burak Dakak'tan olay yorum: Silsene
Bikinili pozunu paylaşan Leyla Tanlar'a sevgilisi Burak Dakak'tan olay yorum: Silsene
Bikinili pozunu paylaşan Leyla Tanlar'a sevgilisi Burak Dakak'tan olay yorum: Silsene
Bikinili pozunu paylaşan Leyla Tanlar'a sevgilisi Burak Dakak'tan olay yorum: Silsene
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Leyla Tanlar, Burak Dakak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Burak Dakak'tan sevgilisi Leyla Tanlar'ın bikinili pozuna olay yorum: Silsene - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burak Dakak'tan sevgilisi Leyla Tanlar'ın bikinili pozuna olay yorum: Silsene - Son Dakika
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