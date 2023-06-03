Neslihan Atagül, sırt dekolteli elbisesiyle dikkat çekti - Son Dakika
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Neslihan Atagül, sırt dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

03.06.2023 08:43

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti ihanet iddialarıyla gündeme gelirken, Atagül sırt dekolteli iddialı bir elbiseyle katıldığı bir etkinlikte dikkatleri üzerine çekti. Atagül, çıkan haberlerle ilgili ise 'Yazılanlar, çizilenler doğru değil. Biz gayet iyiyiz. Keyfimiz yerinde' dedi.

10 sene önce dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan 7 yıldır da evli olan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti ihanet iddiasıyla gündeme geldi. Eşinin gittiği bir eğlence mekanında kadınlarla samimi görüntüleri çıkan Neslihan Atagül, dün akşam bir ekinliğe katıldı. Atagül, iddialı kıyafetiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti.

SIRT DEKOLTESİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Mavi derin sırt dekolteli iç çamaşırsız bir mini elbise tercih eden Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi. İddialı tercihiyle konuşulan Atagül, davette yaptığı dansla da dikkatleri üzerine çekti. Davette Gazete Magazin'in de sorularını yanıtlayan Atagül, çıkan ihanet haberleriyle ilgili, "Yazılanlar, çizilenler doğru değil. Biz gayet iyiyiz. Keyfimiz yerinde" dedi.

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Neslihan Atagül, Magazin, Son Dakika

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