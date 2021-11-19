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Nesrin Cavadzade, hakkında çıkan kıskançlık haberlerine ateş püskürdü - Son Dakika

Nesrin Cavadzade, hakkında çıkan kıskançlık haberlerine ateş püskürdü

19.11.2021 13:47
Nesrin Cavadzade, hakkında çıkan kıskançlık haberlerine ateş püskürdü

Nesrin Cavadzade'nin sevgilisi Gökhan Alkan'ın partneri Yağmur Tanrısevsin'le öpüşmesini istemediği iddia edilmişti. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan güzel oyuncu hakkında haberlerle ilgili, "Benim kimsenin icra ettiği sanata bir müdahalem olamaz." dedi.

Nesrin Cavadzade, Kalp Yarası dizisinde rol alan sevgilisi Gökhan Alkan'ın öpüşme sahnelerinde rol almamasını istediği öne sürülmüştü. Bu iddialar üzerine Cavadzade, konu ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

NESRİN CAVADZADE ÇIKAN HABERLER İSYAN ETTİ

Hakkında kıskançlık haberleri çıkan başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından "Benim kimsenin icra ettiği sanata bir müdahalem olamaz. Bu kişi sevgilim bile olsa." sözlerine yer verdi.

Nesrin Cavadzade, hakkında çıkan haberler ateş püskürdü

NE OLMUŞTU?

Nesrin Cavadzade'nin, evlilik hazırlığı yaptığı Gökhan Alkan'a öpüşme yasağı getirdiği haberleri yayınlanmıştı. Haberlerde oyuncunun, sevgilisinin rol aldığı 'Kalp Yarası' dizisindeki partneri Yağmur Tanrısevsin'le öpüşmesini istemediği öne sürülmüştü. Cavadzade'nin sık sık seti ziyarete gittiğini de gelen iddialar arasındaydı.

Nesrin Cavadzade, hakkında çıkan haberler ateş püskürdü
Nesrin Cavadzade, hakkında çıkan kıskançlık haberlerine ateş püskürdü

Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nesrin Cavadzade, hakkında çıkan kıskançlık haberlerine ateş püskürdü - Son Dakika Magazin


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