Nesrin Cavadzade, hakkında çıkan kıskançlık haberlerine ateş püskürdü
19.11.2021 13:47
Nesrin Cavadzade'nin sevgilisi Gökhan Alkan'ın partneri Yağmur Tanrısevsin'le öpüşmesini istemediği iddia edilmişti. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan güzel oyuncu hakkında haberlerle ilgili, "Benim kimsenin icra ettiği sanata bir müdahalem olamaz." dedi.
Nesrin Cavadzade, Kalp Yarası dizisinde rol alan sevgilisi Gökhan Alkan'ın öpüşme sahnelerinde rol almamasını istediği öne sürülmüştü. Bu iddialar üzerine Cavadzade, konu ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.
NESRİN CAVADZADE ÇIKAN HABERLER İSYAN ETTİ
Hakkında kıskançlık haberleri çıkan başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından "Benim kimsenin icra ettiği sanata bir müdahalem olamaz. Bu kişi sevgilim bile olsa." sözlerine yer verdi.
NE OLMUŞTU?
Nesrin Cavadzade'nin, evlilik hazırlığı yaptığı Gökhan Alkan'a öpüşme yasağı getirdiği haberleri yayınlanmıştı. Haberlerde oyuncunun, sevgilisinin rol aldığı 'Kalp Yarası' dizisindeki partneri Yağmur Tanrısevsin'le öpüşmesini istemediği öne sürülmüştü. Cavadzade'nin sık sık seti ziyarete gittiğini de gelen iddialar arasındaydı.
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