Nesrin Cavadzade, hakkında çıkan kıskançlık haberlerine ateş püskürdü

Nesrin Cavadzade, Kalp Yarası dizisinde rol alan sevgilisi Gökhan Alkan'ın öpüşme sahnelerinde rol almamasını istediği öne sürülmüştü. Bu iddialar üzerine Cavadzade, konu ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

NESRİN CAVADZADE ÇIKAN HABERLER İSYAN ETTİ

Hakkında kıskançlık haberleri çıkan başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından "Benim kimsenin icra ettiği sanata bir müdahalem olamaz. Bu kişi sevgilim bile olsa." sözlerine yer verdi.