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Netflix dizisi Fauda'da rol alan İsrailli oyuncu Matan Meir, Kassam güçleri tarafından öldürüldü - Son Dakika

Netflix dizisi Fauda'da rol alan İsrailli oyuncu Matan Meir, Kassam güçleri tarafından öldürüldü

Netflix dizisi Fauda\'da rol alan İsrailli oyuncu Matan Meir, Kassam güçleri tarafından öldürüldü
12.11.2023 12:50  - Güncelleme: 12:54

Netflix'te popüler olan Fauda dizisinde rol alan İsrailli oyuncu Matan Meir'in Kassam güçleri tarafından öldürüldüğü belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nde olduğu bildirilen oyuncu Matan Meir, Netflix yapımı Fauda dizisinde yer alıyordu. Meir'in Gazze Şeridi'nde Kassam güçleri tarafından öldürüldüğü belirtildi.

ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLDÜ

Fauda dizisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Fauda ailesi üyelerimizden Matan Meir'in Gazze'deki çatışmada öldürüldüğünü paylaşmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Matan ekibin ayrılmaz bir üyesiydi. Oyuncular ve set ekibi bu trajik kayıptan dolayı çok üzgün. Matan'ın ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz. Ruhu huzur içinde yatsın." denildi.

Netflix dizisi Fauda'da rol alan İsrailli oyuncu Matan Meir Kassam güçleri tarafından öldürüldü
Netflix dizisi Fauda'da rol alan İsrailli oyuncu Matan Meir Kassam güçleri tarafından öldürüldü

İsrail, Gazze, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Netflix dizisi Fauda'da rol alan İsrailli oyuncu Matan Meir, Kassam güçleri tarafından öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Netflix dizisi Fauda'da rol alan İsrailli oyuncu Matan Meir, Kassam güçleri tarafından öldürüldü - Son Dakika
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