Netflix'in Fenomen Dizisi La Casa de Papel'den sürpriz duyuru! Berlin karakterinin dizisi geliyor!

Netflix'in 2017 yılında yayımladığı ve çıktığı gibi dünyanın gündem dizilerinden birisi haline gelen La Casa de Papel, ne yazık ki artık sona yaklaşıyor. 5 sezon ve toplamda 41 bölümle izleyicilerle buluşan dizi, 3 Aralık günü yayına girecek son beş bölümüyle birlikte izleyenlerine veda edecek. Fakat La Casa de Papel'in vedasına iki gün kalmışken bugün hayranlarını sevindirecek sürpriz bir haber geldi.

PEDRO ALONSO OYNAYACAK

Netflix, La Casa de Papel evrenini genişletmeye karar verdi ve yeni bir dizisi için de çalışmaları başlattı. 'Berlin' isimli bu yeni dizinin, isminden de anlaşılabileceği üzere La Casa de Papel'in popüler karakteri Berlin, ya da gerçek ismiyle Adnrés de Fonollosa üzerine odaklanacağı açıklandı. Karakter, yeniden dizide Berlin'i canlandıran Pedro Alonso tarafından canlandırılacak.

EKİBİN İKİ NUMARALI LİDERİYDİ

Ekibin iki numaralı lideri olan Berlin, ana dizi La Casa de Papel'in sonunda, İspanya Bankası soygununu The Professor ve Palermo ile planlıyor ve gerçekleştirmeye çalışıyordu.