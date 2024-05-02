Nevra Serezli: Tepesine vurunca çalışan radyo devrinden yapay zeka devrine... Ben bu devri çok seviyorum - Son Dakika
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Nevra Serezli: Tepesine vurunca çalışan radyo devrinden yapay zeka devrine... Ben bu devri çok seviyorum

Nevra Serezli: Tepesine vurunca çalışan radyo devrinden yapay zeka devrine... Ben bu devri çok seviyorum

Nevra Serezli, torunlarının yaşama sevinci olduğunu belirterek, geçmişte ve günümüzde yaşanan teknolojik gelişmelere değindi. Serezli, yapay zeka ve yenilikleri öğrenmeyi sevdiğini ve kendini şanslı hissettiğini ifade etti.

02.05.2024 17:08
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"Tepesine vurunca çalışan radyo devrinden yapay zeka devrine... Ben bu devri çok seviyorum"

"Torunlarım Metin'in kaybından sonra yaşama sevincim oldu" diyen Nevra Serezli, geçmişe ve bugüne dair şu cümleleri kurdu: "Benim yaşımdakiler hep bizim devrimiz başkaydı cümlesiyle lafa girer ya, ben öyle değilim.

Ben bu devri çok seviyorum ve kendimi şanslı hissediyorum o devri ve bu devri görmüş oluyorum. Tepesine vurunca çalışan radyo devrinden, açıp telefonu çocuğunu görüntülü arayan biri olarak mutlu oluyorum.

Mümkün olduğunca teknolojiyi yakalamaya çalışıyorum. Yapay zekayla ilgilenmeyi, yenilikleri öğrenmeyi seviyorum. Kulaklıkla kitap okumak benim tarzım değil, sayfayı çevireceğim, gazeteyi de okuyacağım ama..."

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Nevra Serezli: Tepesine vurunca çalışan radyo devrinden yapay zeka devrine... Ben bu devri çok seviyorum - Son Dakika

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