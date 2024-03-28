Nevra Serezli'ye Dünya Tiyatro Günü'nde ödül verildi - Son Dakika
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Nevra Serezli'ye Dünya Tiyatro Günü'nde ödül verildi

Nevra Serezli\'ye Dünya Tiyatro Günü\'nde ödül verildi

41'incisi düzenlenen ödül töreninde, Tiyatrokare'nin sahneye koyduğu 'Ağaçlar Ayakta Ölür' ve 'Veda' oyunlarıyla seyircilerini büyüleyen Nevra Serezli'ye ödül verildi. Serezli, ödülü alırken gözyaşlarını tutamadı ve 'Bir gün ikincisini de ben alırım diye ümitleniyordum' dedi. Tiyatrokare'nin kurucusu Nedim Saban ise İsmail Dümbüllü Ödülü'nün tiyatro öğrencilerinin seçimiyle verilmesinden gurur duyduğunu belirtti.

28.03.2024 16:35
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41'incisi düzenlenen ödül töreni Dünya Tiyatro Günü'nde gerçekleştirildi. MSM öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ödül bu yıl Tiyatrokare'nin sahneye koyduğu kapalı gişe oyunları arasında yerini alan 'Ağaçlar Ayakta Ölür' ve 'Veda' oyunlarıyla seyircilerini büyüleyen sanatçı Nevra Serezli'ye verildi.

"Bir gün ikincisini de ben alırım diye ümitleniyordum"

Nevra Serezli ödülü alırken gözyaşlarını tutamadı ve şöyle söyledi: "Bu ödülü Metin (Serezli) yıllar önce almıştı, salonumuzda duruyordu. Belki bir gün ikincisini de ben alırım diye ümitleniyordum, hatta Metin ile bu konuda bol bol şakalaşıyordum.

Şimdi salonda iki adet Dümbüllü büstü var ama ne yazık ki Metin yok. Böyle hasret gidereceğiz."

Bir sanatçı için en büyük ödül; "Sahneye çıkmasıdır"

Nevra Serezli ayrıca bir sanatçının en büyük ödülünün sahneye çıkması olduğunu belirterek: "Şimdi 'Ağaçlar Ayakta Ölür' oyununa yetişiyorum.

Ödül töreninden sonra eve gitseydim, ödül coşkusunu bu kadar çok yaşayamayacaktım. Güzel ödül töreni seyircimin alkışlarıyla katlanacak " dedi.

Nevra Serezli'ye Dünya Tiyatro Günü'nde ödül verildi

İSMAİL DÜMBÜLLÜ SANAT KAMUOYUNUN ÖNEMLİ ÖDÜLLERİNDEN BİRİ

Müjdat Gezen ise yıllardır verilen ödülle ilgili olarak: " Tiyatromuzun en önemli isimlerinden İsmail Amca babamın da tanıdığıydı. Onun adına ödül vermeye karar verdiğimizde, yüzündeki gülüşü ve doğru ifadeyi yakalayabilmek için Savaş Dinçel'in yardımlarını rica etttim.

Bu büst İsmail Dümbüllü fotoğrafı üzerine Savaş Dinçel'in yüz ifadesinin oturtulmasıyla oluştu ve bir komedyene layık hale geldi."

Töreni izlemeye gelen Tiyatrokare'nin kurucusu ve yönetmeni Nedim Saban ise, daha önce Tiyatrokare'ye Melek Baykal tarafından getirilen İsmail Dümbüllü Ödülünü çok önemsediğini, ayrıca bu ödülün tiyatro öğrencilerinin seçimiyle, Türkiye'ye örnek, seçkin bir tiyatro okulunda Dünya Tiyatro Gününde verilmesinden de gurur duyduğunu ekledi.

Kaynak: Magazinkolik

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