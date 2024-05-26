Nicki Minaj Amsterdam'da gözaltına alındı - Son Dakika
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Nicki Minaj Amsterdam'da gözaltına alındı

Nicki Minaj Amsterdam\'da gözaltına alındı

ABD'nin ünlü rapçilerinden Nicki Minaj, Amsterdam'da bulunan Schiphol Havalimanı'nda gözaltına alındı. Minaj'ın İngiltere'nin Manchester şehrinde vereceği konser öncesi gözaltına alınmasına, yanında bulunan 'hafif uyuşturucuyu' ülke dışına çıkarmaya çalışması neden oldu. Hollanda polisi, 41 yaşındaki Amerikalı kadının hafif uyuşturucu bulundurmaktan gözaltına alındığını doğruladı ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

26.05.2024 01:14
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ABD'nin ünlü rapçilerinden Nicki Minaj, Amsterdam'da bulunan Schiphol Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Minaj'ın İngiltere'nin Manchester şehrinde vereceği konser öncesi gözaltına alınmasına, yanında bulunan "hafif uyuşturucuyu" ülke dışına çıkarmaya çalışması neden oldu.

41 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından polisin "tüm bagajlarını aramak" istediğini söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi yasaklı madde bulduklarını ve başka yetkililerin diğer hazır ruloları tartmak için buraya gelmesi gerektiğini söylediler."

Hollanda polisi "41 yaşındaki Amerikalı bir kadının hafif uyuşturucu bulundurmaktan gözaltına alındığını" doğruladı ve bu tür maddelerin ülke dışına çıkarılmasının yasak olduğunu ifade etti.

Polis şüphelinin ismini teyit etmedi ancak soruşturmanın devam ettiğini ve kişinin halen gözaltında olduğunu söyledi.

Minaj, perşembe günü Amsterdam'da sahneye çıkmıştı. Ünlü şarkıcının 2 Haziran'da şehirde bir konser daha vereceği biliniyor.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Nicki Minaj Amsterdam'da gözaltına alındı - Son Dakika

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