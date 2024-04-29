Nihal Yalçın, Sertab Erener\'in estetikli haline yapılan yorumlara tepki gösterdi

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DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü oyuncu Nihal Yalçın estetik yaptıran Sertab Erener'e yapılan olumsuz yorumlara tepki gösterdi.

Türkiye'nin en iyi soprano seslerinden biri olan 59 yaşındaki şarkıcı Sertab Erener'in estetikli halini yeni klibinde görenler ünlü ismi tanımakta güçlük çektiler. Bu durum karşısında yapılan olumsuz yorumlara tepki gösteren ünlü oyuncu Yalçın;

"-Bu haberin tek aykırılığı SertaB Erener' e SertaP Erener demiş olmaları. Sizi gidi güzellik guruları, sizi gidi doğallık müptelaları. Sizi gidi yüzümde hiçbir şey yokçu gizli botoksçular sizi. Yıllarca burnumu yaptırmam konusunda yüzlerce mesaj okudum, her yaptığım işte ne kadar çirkin olduğumu söyleyenler oldu, ne şehlalığım kaldı ne beynimde tümör olduğuna dair uyarıda bulunanlar bitti. Tv' de gördüğünüz için herkese istediğiniz her şeyi söyleme hakkınız yok. Bence.Burnumu yaptırsam bu sefer de ah vah edip doğal olmadığımı söyleyenler çıkacaktı. Gerek yok. Herkes kendi burnuna baksın, kendi güzelliğiyle barışsın" diyerek tepkisini dile getirdi.