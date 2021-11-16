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Nihat Doğan ve Gülben Ergen karşı karşıya - Son Dakika

Nihat Doğan ve Gülben Ergen karşı karşıya

16.11.2021 10:56
Nihat Doğan ve Gülben Ergen karşı karşıya

Gülben Ergen'e hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle Yeşim Salkım ile 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılana şarkıcı Nihat Doğan duruşmada, "Hayat görüşüme göre bir kadının evli bir erkekle birlikte olmasını sapkınlık ve hastalık olarak değerlendiriyorum" dedi.

Gülben Ergen'in bir televizyon yayınında kendisine hakaret edildiği iddiasıyla açtığı dava görüldü. Yeşim Salkım ve Nihat Doğan'ın yargılandığı davada; Gülben Ergen, Nihat Doğan'ın kendisine zincirleme hakaret ettiğini ileri sürmüştü.

Bir televizyon programında Gülben Ergen'in gazeteci eşi Erhan Çelik'ten boşandığı dönemde bir gazete haberinde evli Tolga Duğles ile ilişkisi olduğu iddialarını yorumlayan Nihat Doğan, yorumları nedeniyle hakim karşısına çıktı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Nihat Doğan, şarkıcı ve TV yorumcusu olduğunu belirterek, bir kadının evli bir erkekle olmasını sapkınlık ve hastalık olarak değerlendirdiğini belirterek şöyle konuştu: "Programda söylediğim şey budur, doğrudan kimseye söylemedim. Evli erkekle ilişki yaşanmasına karşı bakış açımı yansıtıyorum tamamen ifade özgürlüğü kapsamındadır. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum."

Doğan'ın savunmasına karşılık Gülben Ergen'in avukatı Emek Emre, "Savunmayı kabul etmiyoruz. Müvekkilime hitaben kocaları çalıyor şeklinde söylemlerde bulunmuştur" diye konuştu.

Mahkeme, hakim değişikliği nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Nihat Doğan ve Gülben Ergen karşı karşıya

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Son Dakika Magazin Nihat Doğan ve Gülben Ergen karşı karşıya - Son Dakika Magazin


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