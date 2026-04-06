Nilay Erdönmez’den itiraf: Hayranı olduğum oyuncu için Berlin’e gittim

Şu sıralar Yeraltı dizisinde rol alan Nilay Erdönmez, geçmişte yaşadığı bir hayranlık hikâyesini anlattı. Ünlü oyuncu, Alman aktör Lars Eidinger’e duyduğu hayranlık nedeniyle yurt dışındayken ani bir kararla Berlin’e gittiğini söyledi.
Erdönmez, sadece Eidinger’in tiyatro oyununu izlemek için Berlin’e uçtuğunu belirterek, oyuncunun oyunda sahnede yer almamasına rağmen prömiyerde bulunmasının kendisi için yeterli olduğunu ifade etti.
Tiyatro girişinde Lars Eidinger ile karşılaştığını anlatan Erdönmez, yanına giderek kendisinin de oyuncu olduğunu söylediğini ve hayatında ilk kez bir oyuncuyla fotoğraf çektirmek istediğini dile getirdi. Eidinger’in bu isteği kırmadığını da belirtti.
Nilay Erdönmez, oyuncunun zamanla çok popüler hale gelmesiyle birlikte hayranlığının azaldığını belirterek, daha az göz önünde olan ve gizemli kişilerin kendisine daha çekici geldiğini söyledi.
