Nilay Erdönmez’den itiraf: Hayranı olduğum oyuncu için Berlin’e gittim

06.04.2026 14:50
Yeraltı dizisinde rol alan oyuncu Nilay Erdönmez, bir dönem hayranı olduğu Alman oyuncu Lars Eidinger’i izlemek için Berlin’e gittiğini açıkladı. Erdönmez’in samimi açıklamaları dikkat çekti.

Şu sıralar Yeraltı dizisinde rol alan Nilay Erdönmez, geçmişte yaşadığı bir hayranlık hikâyesini anlattı. Ünlü oyuncu, Alman aktör Lars Eidinger’e duyduğu hayranlık nedeniyle yurt dışındayken ani bir kararla Berlin’e gittiğini söyledi.

OYUNU İZLEMEK İÇİN BERLİN'E GİTTİ

Erdönmez, sadece Eidinger’in tiyatro oyununu izlemek için Berlin’e uçtuğunu belirterek, oyuncunun oyunda sahnede yer almamasına rağmen prömiyerde bulunmasının kendisi için yeterli olduğunu ifade etti.

TESADÜF KARŞILAŞMA

Tiyatro girişinde Lars Eidinger ile karşılaştığını anlatan Erdönmez, yanına giderek kendisinin de oyuncu olduğunu söylediğini ve hayatında ilk kez bir oyuncuyla fotoğraf çektirmek istediğini dile getirdi. Eidinger’in bu isteği kırmadığını da belirtti.

"BÜYÜ BOZULDU"

Nilay Erdönmez, oyuncunun zamanla çok popüler hale gelmesiyle birlikte hayranlığının azaldığını belirterek, daha az göz önünde olan ve gizemli kişilerin kendisine daha çekici geldiğini söyledi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
