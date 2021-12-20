Nilgün Belgün, yeni yıl alışverişine çıktığı Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Sert esen rüzgar nedeniyle elindeki şemsiyesini kontrol etmekte güçlük çeken Belgün, evliliğin ciddi bir müessese olduğunu ve artık evlilik defterinin kendisi için kapandığını açıkladı. Ünlü oyuncu önceki gün yeni yıl alışverişe çıktığını, kızları ve torunları için hediye baktığını söyledi. Yeni yılda Bekir Aksoy'la Akatlar Kültür Merkezi'nde müzikli bir komedi oyunu sahneyeceklerini belirten Nilgün Belgün "Bekir Aksoy'la çok güzel; müzikli komedili, danslı şarkılı bir oyun yaptık. 15 Ocak'ta Akatlar'da sahneye koyacağız. Tiyatronun durumunu iyi görüyorum pandemiden sonra, maskeli maskeli herkes mutlu mesut oturuyor. Kalbimde bir kıpırtı var ama yeni oyun için" diye konuştu.

Belgün daha önce yaptığı 'Gece hayatı olan erkekten koca olmaz' şeklindeki açıklamasıyla ilgili soru üzerine, "Haksız mıyım? Evlilik ciddi bir müessese ve bazı kuralları var ona göre yaşamak lazım. Çok gezen erkekten ideal koca olmaz bu benim fikrim. Herkes farklı düşünebilir. Ben seçimlerimde pek yanılmam, bakmayın evliliklerimi yürütememiş olabilirim ama eşlerimin hepsi benim için değerli, efendi insanlardı. Evlilik kolay bir şey değil, flört etmeye ya da aşk yaşamaya benzemiyor. Bu saatten sonra kızlarım, torunlarım var, benim için evlilik söz konusu değil, gerek yok."