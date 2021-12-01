Nilgün Belgün'den yıllar sonra gelen itiraf: Eşim beni arkadaşımla aldattı

Nilgün Belgün, 'Teve2 Magazin Masası' programına katıldı. Üçüncü evliliğine dair çok konuşulacak bir açıklamada bulunan usta sanatçı, "Eşim beni arkadaşımla aldattı" dedi.

"BÜYÜ BOZULDU, YÜRÜMEDİ"

68 yaşındaki oyuncu, "Her eşimle aşık olarak evlendik. İlk evliliğimde birimiz 18, birimiz 20 yaşındaydık. Evlenmek için çocuktuk daha, götüremedik haklı olarak. İkincisinde eşim işimi istedi, büyü bozuldu ve yürümedi" dedi.

"EŞİM BENİ ARKADAŞIMLA ALDATTI"

Ünlü sanatçı, "Üçüncü evliliğimde aldatıldım. Gözümün önünde oldu bütün olaylar. Arkadaş grubuyduk ve her yere birlikte gidip geliyorduk. Bu arkadaş grubundan biriyle beni aldattı ve evliliğimiz bu sebeple bitti. Maalesef arkadaşımdı aldattığı kişi. Aştık bu konuları, unuttuk, düşmanlığım yok" şeklinde konuştu.

"SURATSIZ ERKEKLER DAHA İYİ KOCA OLUYOR"

İlişkilerdeki ideal erkeği anlatan Nilgün Belgün, "Çok gülen, çok sosyal erkekler iyi koca olmuyor. Erkek ne kadar suratsızsa o kadar dürüst oluyor, suratsız erkekler daha iyi koca oluyor" açıklamasını yaptı.

"EVLİLİKLERİN ÖMRÜ 5 YIL"

Usta oyuncu, "Evliliklerimin ömrü hep beş yıl oldu. Üç evlilikten sonra anladım ki evlilik insan doğasına aykırı. Aşık olup evlenmemize rağmen eşim birden biri başkasına ilgi duyabildi. Demek ki belli bir süre sonra iki insan birbirinden sıkılıyor, özgürlük istiyor" ifadelerini kullandı.

"HAYATIMDA YALNIZ KALMAK İSTİYORUM"

"Üç evlilikten sonra evlilik teklifi aldın mı?" sorusuna ünlü oyuncu, "Çok ama hiç kabul etmedim. Bundan sonra hayatımda yalnız kalmak istiyorum, aynı evi paylaşmak istemiyorum. Aşk duygularına da 'hayır' demedim, flörtüm oldu" yanıtını verdi.