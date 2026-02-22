Nilperi Şahinkaya, sevgilisinden ne istediğini, doğum günü pastasına yazdırdı

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, 37. yaş gününü sevgilisi Baturalp Bekar ve yakın dostlarının katıldığı bir partiyle kutladı. Sosyal medya hesabından kutlama karelerini paylaşan Şahinkaya'nın neşeli tavırları dikkat çekerken, hayranlarından çok sayıda tebrik mesajı geldi.

"YE BENİ AŞKIM"

Gecenin en çok konuşulan detayı ise Şahinkaya'nın doğum günü pastası oldu. Üzerinde "Ye beni aşkım" yazılı pastasıyla poz veren oyuncu, bu esprili tercihiyle hem sosyal medyada gündem oldu hem de takipçilerini gülümsetti.